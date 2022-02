Article publié le 25/02/2022 à 01:00 | Lu 96 fois Maisons du Bel Âge : des ateliers d'esthétique en maison de retraite





Avec quarante Maisons du Bel Âge (EHPAD) ouvertes sur le territoire, le département des Bouches-du-Rhône souhaite s’engager pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées au quotidien en leur proposant un service sur-mesure en fonction de leurs besoins. Détails.





Ainsi, les maisons de retraite Les Maisons du Bel Âge, celles de Notre Dame du Mont, du Panier et de Bompard accueillent depuis le mois de janvier un cycle de six ateliers thématiques collectifs de socio-esthétique (soin du visage, soin des mains, soin des pieds, conseils, soin maquillage professionnel et shooting photo) répartis en petits groupe de six personnes.



En offrant aux résidentes ces ateliers, le département des Bouches-du-Rhône, souhaite « continuer de réinventer le service public comme lieu créateur de lien social dont l’objectif est de rompre l’isolement des personnes âgées, accentué par la crise sanitaire » précise-t-il dans son communiqué.



Précisons que le socio-esthétisme est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de populations fragilisées.



Alors que la réputation des maisons de retraite est dans la tourmente avec l'affaire Orpea , il convient de rappeler que des bonnes choses arrivent également dans les EHPAD…









