Maisons de retraite : le site Pour-les-personnes-agees.gouv.fr affiche désormais les équipements et les services Afin de renforcer la transparence des EHPAD et l’information du grand public, la CNSA, missionnée par le ministère des Solidarités va désormais publier de nouveaux indicateurs sur le site officiel pour les personnes âgées et leurs aidants intitulé Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, en ligne depuis 2015. Détails.







er juin 2023, trois indicateurs supplémentaires sont disponibles sur le site Internet* pour les ainés www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr :

le profil des chambres : le nombre de chambres individuelles et le nombre de chambres doubles

le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;

les équipements proposés : balnéothérapie, pharmacie à usage interne, salle de stimulation sensorielle, salle équipée de kinésithérapie ou psychomotricité, salle d'ateliers pédagogiques équipées, salle de soins, salle de pesée.



Après avoir renseigné une localisation de maison de retraite ou actionné le service de géolocalisation, cet annuaire donne accès :

à une liste officielle et exhaustive d’EHPAD selon la localisation choisie ;

à une fiche détaillée pour chaque EHPAD comprenant : les caractéristiques générales, le statut, le gestionnaire, le type d’hébergement, les aides possibles, les prix et les prestations, les équipements et les services proposés ;

aux caractéristiques, prix et prestations des EHPAD sélectionnés.



Où trouver les nouveaux indicateurs dans la fiche de chaque EHPAD ?



Ils sont présentés dans l’onglet « Présentation » qui affiche le profil des chambres (chambre simples, chambres doubles) et le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement.



Par ailleurs, l’onglet « Services » propose une information sur l’accès ou non à différents équipements : balnéothérapie, pharmacie à usage interne, salle de stimulation sensorielle, salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, salles d'ateliers pédagogiques équipées, salle de soins, salle de pesée.



Rappelons également que depuis 2019, les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accompagnant des personnes âgées ou personnes handicapées ont l’obligation de remplir, chaque année, le « tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».



C’est sur la base d’une partie de ces données que la CNSA vient d’enrichir les informations présentées dans les fiches EHPAD de son annuaire. Elles complètent notamment les prix et prestations affichés depuis 2016.



Les indicateurs mis en ligne sont basés sur les données récoltées en 2021. D’ici fin 2023, ils seront actualisés avec les données 2022, puis mis à jour chaque année.



La publication de ces nouveaux indicateurs est consécutive à un décret du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux.



*cliquez dans l’espace « accès aux annuaires » en haut à droite de la page d’accueil, vous serez dirigé directement vers l’annuaire des EHPAD et le comparateur de prix et de reste à charge. Ainsi, selon le communiqué de presse de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, plus connue sous l’acronyme CNSA, depuis le 1juin 2023, trois indicateurs supplémentairesIls sont présentés dans l’onglet «» qui affiche le profil des chambres (chambre simples, chambres doubles) et le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement.Par ailleurs, l’onglet «» propose une information sur l’accès ou non à différents équipements : balnéothérapie, pharmacie à usage interne, salle de stimulation sensorielle, salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, salles d'ateliers pédagogiques équipées, salle de soins, salle de pesée.Rappelons également que depuis 2019, les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accompagnant des personnes âgées ou personnes handicapées ont l’obligation de remplir, chaque année, le « tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».C’est sur la base d’une partie de ces données que la CNSA vient d’enrichir les informations présentées dans les fiches EHPAD de son annuaire. Elles complètent notamment les prix et prestations affichés depuis 2016.Les indicateurs mis en ligne sont basés sur les données récoltées en 2021. D’ici fin 2023, ils seront actualisés avec les données 2022, puis mis à jour chaque année.La publication de ces nouveaux indicateurs est consécutive à un décret du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux.*cliquez dans l’espace « accès aux annuaires » en haut à droite de la page d’accueil, vous serez dirigé directement vers l’annuaire des EHPAD et le comparateur de prix et de reste à charge.

Article publié le 27/06/2023 à 01:00 | Lu 175 fois



Dans la même rubrique < > Des bienfaits de la réflexologie plantaire et palmaire en maison de retraite Reper'âge : une application pour détecter les fragilités chez les ainés en temps réel