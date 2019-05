Article publié le 20/05/2019 à 01:00 | Lu 1074 fois Maisons de retraite en fête ! Le 23 mai 2014 Le 24 mai prochain, les établissements participants ouvriront leurs portes aux voisins, familles, écoles, associations qui pourront venir échanger et partager un moment convivial avec les résidents. Mis en place en 2009 par Atanase Perifan, créateur de la Fête des Voisins, le dispositif « Maisons de Retraite en Fête » (en partenariat avec le Synerpa*) est l’occasion de créer du lien entre les résidents et leurs voisins.

Voici une belle idée qui découle directement du concept « La fête des voisins », mis en place par Anatase Perifan et qui célèbre cette année son 10ème anniversaire.



Dans la pratique, l’objectif de cet événement est multiple : lutter contre l’isolement et la monotonie au quotidien des résidents ; inclure davantage les voisins, les familles au sein des lieux de vies des résidents ; ouvrir l’établissement vers l’extérieur ; casser la mauvaise image des maisons de retraite (mouroir, dernière demeure…) et désamorcer les clichés ; partager un moment de convivialité autour de valeurs fondamentales telles que la fraternité et la solidarité intergénérationnelle.



Mais aussi, d’impulser une nouvelle dynamique de « Mieux Vivre Ensemble » ; offrir la possibilité à chaque maison de retraite de s’inscrire en tant qu’acteur de la vie locale et de tisser des liens avec les structures associatives présentes sur le territoire, les écoles, les crèches, les centres de loisirs… ; et enfin, de mettre à l’honneur nos aînés, et ainsi valoriser leur place dans la société.



Deux concours photos sont organisés cette année

- Le concours « super selfie » pour le personnel. Pour cela, nous incitons le personnel à prendre le selfie le plus original.

- Le concours « plus belle pâtisserie d’antan » pour les résidents. Ici, le but est de découvrir les plus belles pâtisseries des résidents des maisons de retraite.



Ces concours peuvent également impliquer les voisins, les familles, associations, écoles… le but est de créer un maximum de lien en mobilisant le plus de monde possible autour de cet événement.



L’année dernière, plus de 200 établissements partenaires se sont mobilisés sur cet événement. Pour célébrer la dixième édition de cette initiative, nous attendons cette année près de 400 établissements participants.



Rappelons que la fête des voisins a été imaginée par Atanase Perifan, qui en avait lancé l'idée en 1999 dans le 17e arrondissement de Paris, avec l'association qu'il avait créée quelques années plus tôt, Paris d'Amis. L’idée ? Permettre aux voisins de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l'isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes et de tenter de créer un sentiment d'appartenance au quartier.



*Le Synerpa, historiquement 1er syndicat national des maisons de retraite privées, représente aujourd'hui l'ensemble de la filière du Grand âge.











Dans la même rubrique : < > Cnav : un appel à projets de 10M pour dynamiser les "résidences autonomie" Les métiers d'aide à la personne : zoom sur la socio-coiffure et la socio-esthétique