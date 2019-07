Article publié le 11/07/2019 à 01:00 | Lu 147 fois Maison en indivision : dans quel cas peut-on vendre ? Certains projets d'aménagements urbains peuvent être bloqués en raison du refus des propriétaires d'une maison en indivision en très mauvais état de la vendre. C'est le cas notamment lorsque des successions sont très longues à se régler. Dans ce contexte, une sénatrice interroge le ministère de la Justice sur une éventuelle évolution des règles de vente des biens détenus en indivision.





Toutefois, afin d'éviter les blocages, il existe des situations où la vente d'un bien en indivision est possible (cas d'urgence ou de mise en péril de l'intérêt commun).



Il est également possible d'aboutir à la vente de ce type de bien à la demande des indivisaires titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis (sachant qu'en cas de silence ou de refus de ces derniers dans un délai de 3 mois à compter de la notification du projet, cette vente doit être autorisée par le tribunal de grande instance).



Par conséquent, le ministère indique ne pas envisager à ce jour d'évolution réglementaire à ce niveau.



Enfin, le ministère précise que, face à ce type de situation pouvant entraver la finalisation de certains projets d'aménagements urbains, les communes disposent d'autres solutions juridiques (procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, droits de préemption).



