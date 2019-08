Article publié le 16/08/2019 à 02:00 | Lu 196 fois Maintien à domicile : 5 options pour vieillir chez soi Vieillir dans le confort de sa maison est la volonté première des seniors aujourd’hui. Cependant, les problèmes liés à l’âge comme la perte de mémoire ou l’arthrose peuvent réduire leur autonomie et mobilité. Et pourtant, il existe des solutions pratiques pour apporter confort à la personne âgée mais aussi soulager son entourage.

Aménager son intérieur

Si vous souhaitez réaménager complètement votre intérieur, on conseille une douche à la place d’une baignoire avec un tabouret ou muret pour pouvoir s’y asseoir. Pensez aussi à installer un tapis antidérapant au pied de votre douche. Ajoutez également des barres d’appui et un rehausseur de siège pour votre toilette. Vous pouvez aussi installer des volets automatiques et des détecteurs de mouvements pour votre éclairage.



La domotique

Incendie, fuite de gaz, ces risques doivent plus que jamais être pris en compte lorsqu’une personne âgée est seule chez elle. Il est important d’installer des détecteurs de gaz, de fuite d’eau ou des détecteurs de fumée, etc. On vérifie également régulièrement que tous ces



Sécurité avant tout

Aujourd’hui, il est important de protéger sa maison contre un cambriolage. A cet effet, on recommande d’installer une vidéophonie permettant de voir et d’entendre qui est à la porte mais aussi une téléalarme à portée autour du cou pour les plus vulnérables afin de pouvoir, en pressant un simple bouton, signaler sa détresser aux services d’urgence.



Des aides

Différents types d’aides existent pour aider les seniors à se déplacer, se nourrir ou s’habiller. Une aide à domicile par exemple, peut être une bonne solution pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Autre solution, le portage de repas, la livraison de courses ou un accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou à la banque.



Un lien social

Conserver un cercle d’amis ou familiale est essentiel pour bien vieillir. Par exemple, faire du bénévolat ou entretenir des liens avec ses voisins et sa famille. La cohabitation intergénérationnelle est aussi de plus en plus répandue et permet aux ainés de maintenant un lien social indispensable au bien vieillir. On pense aussi aux associations ou clubs pour maintenir sa passion mais aussi un contact avec des personnes partageant le même intérêt, voire avec des personnes plus jeunes.



De nos jours, choisir de rester chez soi n’est pas si rare et permet même aux seniors une hausse de l’estime de soi, du bien-être mais aussi, une nette diminution de l’utilisation d’antidépresseur ou d’anxiolytiques. Il est tout de même important d’aménager sa maison afin d’éviter accident et de maintenir une sécurité permanente. Si vous souhaitez réaménager complètement votre intérieur, on conseille une douche à la place d’une baignoire avec un tabouret ou muret pour pouvoir s’y asseoir. Pensez aussi à installer un tapis antidérapant au pied de votre douche. Ajoutez également des barres d’appui et un rehausseur de siège pour votre toilette. Vous pouvez aussi installer des volets automatiques et des détecteurs de mouvements pour votre éclairage.Incendie, fuite de gaz, ces risques doivent plus que jamais être pris en compte lorsqu’une personne âgée est seule chez elle. Il est important d’installer des détecteurs de gaz, de fuite d’eau ou des détecteurs de fumée, etc. On vérifie également régulièrement que tous ces appareils électriques fonctionnent correctement afin d’éviter tout accident.Aujourd’hui, il est important de protéger sa maison contre un cambriolage. A cet effet, on recommande d’installer une vidéophonie permettant de voir et d’entendre qui est à la porte mais aussi une téléalarme à portée autour du cou pour les plus vulnérables afin de pouvoir, en pressant un simple bouton, signaler sa détresser aux services d’urgence.Différents types d’aides existent pour aider les seniors à se déplacer, se nourrir ou s’habiller. Une aide à domicile par exemple, peut être une bonne solution pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Autre solution, le portage de repas, la livraison de courses ou un accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou à la banque.Conserver un cercle d’amis ou familiale est essentiel pour bien vieillir. Par exemple, faire du bénévolat ou entretenir des liens avec ses voisins et sa famille. La cohabitation intergénérationnelle est aussi de plus en plus répandue et permet aux ainés de maintenant un lien social indispensable au bien vieillir. On pense aussi aux associations ou clubs pour maintenir sa passion mais aussi un contact avec des personnes partageant le même intérêt, voire avec des personnes plus jeunes.De nos jours, choisir de rester chez soi n’est pas si rare et permet même aux seniors une hausse de l’estime de soi, du bien-être mais aussi, une nette diminution de l’utilisation d’antidépresseur ou d’anxiolytiques. Il est tout de même important d’aménager sa maison afin d’éviter accident et de maintenir une sécurité permanente.











Dans la même rubrique : < > Altivie : un portail pour simplifier le maintien à domicile des ainés Déshydratation : un verre connecté contre la canicule