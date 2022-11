Maiia : un nouveau service en ligne pour tout savoir sur les médicaments





La plateforme de prise de rendez-vous médicaux Maiia enrichit sa solution d’une fonctionnalité bien pratique pour le grand public qui permet de retrouver en quelques clics toutes les informations essentielles sur les médicaments en bénéficiant d’un accès simple et gratuit à Claude Bernard (BCB), base de données de référence en France sur les médicaments et les produits de santé. Détails.





Cette nouvelle fonctionnalité proposée par cette plateforme de prise de rendez-vous médicaux s’annonce comme étant « une véritable encyclopédie du médicament : prescription, informations technico-réglementaire, notice, etc. ».



Toutes ces informations sur les médicaments (posologie, contre-indications, composition…), sont à disposition de tous en quelques clics. Plus concrètement, l’internaute peut y accéder de deux manière différentes :

En tapant www.maiia.com/medicaments directement dans le navigateur.

Directement depuis l’espace patient Maiia, en cliquant sur le menu déroulant en haut à gauche de l’écran puis sur « Médicaments » ou en bas à droite.

Agréée par la HAS (Haute Autorité de Santé), la base médicale Claude Bernard regroupe plus de 300.000 médicaments et produits de santé (produits de parapharmacie, dermo-cosmétique, diététique, accessoires, etc.). Tous sont donc référencés sur la plateforme Maiia.



Dans le même esprit, l’application Avant tout chose, il convient de noter que l’accès à cette base de données médicales extrêmement complète n’a pas pour but d’encourager l’automédication des Français mais plutôt, d’offrir aux patients une source d’information de qualité, complète et fiable.Cette nouvelle fonctionnalité proposée par cette plateforme de prise de rendez-vous médicaux s’annonce comme étant « une véritable encyclopédie du médicament : prescription, informations technico-réglementaire, notice, etc. ».Toutes ces informations sur les médicaments (posologie, contre-indications, composition…), sont à disposition de tous en quelques clics. Plus concrètement, l’internaute peut y accéder de deux manière différentes :(Haute Autorité de Santé), la base médicale Claude Bernard regroupe plus de 300.000 médicaments et produits de santé (produits de parapharmacie, dermo-cosmétique, diététique, accessoires, etc.). Tous sont donc référencés sur la plateforme Maiia.Dans le même esprit, l’application Medicamentum regroupant 15.000 médicaments références par l’Assurance Maladie -nettement moins que Maiia donc-, s’annonce comme la première notice interactive et responsable en France. Elle est disponible gratuitement sur iPhone et smartphones Android.

Article publié le 03/11/2022 à 02:00 | Lu 178 fois