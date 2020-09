Article publié le 29/09/2020 à 01:00 | Lu 287 fois Medicamentum : la première appli mobile pour tout savoir sur vos médicaments





Vérifier une prescription médicale, consulter une notice, être prévenu des contre-indications, s’assurer de certaines compatibilités… L’application Medicamentum, regroupant 15.000 médicaments, s’annonce comme la première notice interactive et responsable en France. Explications.

De plus en plus d’applications (ou « appli ») s’intéressent aux problématiques seniors. Normal dans un monde de plus en plus connecté, mais vieillissant.



Ces petits programmes qui s’installent sur les smartphones (pour faire simple) aident pour les uns, les aidants à s’organiser, pour les autres, vérifient que vous n’êtes pas trop sédentaires, vous permet de suivre vos prises de médicaments au quotidien, etc.



Il en existe pour à peu près tout et parfois n’importe quoi, il faut bien le dire… Seul l’intérêt qu’elles suscitent, l’aide qu’elles apportent réellement et une bonne communication permettront aux meilleures de tenir dans la durée. Et certaines s’installeront à coup sûr dans nos vies pour devenir indispensables. D’autres pas.



L’une des dernières en date ? Medicamentum. Elle recense les 15.000 médicaments d’officine recensés par l’Assurance Maladie. Elle est disponible gratuitement sur iPhone et smartphones Android.



« Suivis pour des problèmes de santé, mes parents de 72 et 80 ans prennent 9 et 10 médicaments, 3 fois par jour, cela représente 6 et 12 interactions médicamenteuses. Medicamentum ne se substitue ni aux médecins, ni aux pharmaciens, mais offre un libre accès aux données des médicaments pour être informé des risques de ses traitements et de ceux de ses proches » explique Pascal Huynh, co-fondateur du projet Medicamentum.



Dans la pratique, cette appli vise à permettre au grand public de mieux connaître les milliers de médicaments vendus dans les pharmacies françaises.



Grâce à la personnalisation des recherches en fonction de son profil (âge, sexe, poids), son état de santé (insuffisance rénale) et sa consommation d’alcool, Medicamentum vous alerte, vous prévient des comportements à risque et vous informe des contre-indications et interactions médicamenteuses.



« L’idée est de fédérer une grande communauté de 300 000 patients et de professionnels de santé, d’être une plateforme de communication entre médecins, pharmaciens et patients et de devenir leader de la donnée prédictive sur les médicaments » conclut Pascal Huynh. À terme, cette appli devrait être déployée dans d’autres pays européens.









