M Générations : plateforme de cohabitation intergénérationnelle dédiées aux professionnels de santé Le groupe Pasteur Mutualité et AGMF Action Sociale présentent « M Générations », une plateforme dédiée à la cohabitation intergénérationnelle entre professionnels de santé : une initiative qui vise à répondre aux défis de l'accès à des logements abordables pour les étudiants en santé et à l'isolement social des professionnels de santé seniors. Détails.





Le principe est simple : des professionnels de santé seniors mettent à disposition une chambre de leur logement contre un loyer modeste, bien en dessous des tarifs du marché local, tout en profitant de la présence et de la dynamique d'un étudiant chez eux.



« M Générations a été imaginé par Groupe Pasteur Mutualité et AGMF Action Sociale, en partenariat avec Cohabilis, dans une approche de confraternité active entre professionnels de santé. Elle constitue un véritable pont entre des générations qui partagent non seulement un toit mais aussi des valeurs de solidarité et d’entraide » précise le communiqué de presse.





Les caractéristiques principales de cette plateforme :

Logement abordable : les étudiants bénéficient d’espaces de vie confortables à des coûts nettement inférieurs aux prix du marché.

Interaction sociale améliorée : la plateforme favorise les échanges quotidiens entre le professionnel de santé senior et l’étudiant et crée entre eux un sentiment de communauté et de bien-être partagé.

Solidarité et assistance mutuelle : M Générations repose sur des valeurs fortes de solidarité intergénérationnelle et de convivialité. L’accueillant contribue à offrir un cadre de réussite à l’étudiant dans le cadre de son cursus et bénéficie en retour de sa présence bienveillante et rassurante.



Avantage pour les adhérents de Groupe Pasteur Mutualité : La plateforme est ouverte à tous les professionnels de santé. Les adhérents de Groupe Pasteur Mutualité bénéficient quant à eux de la prise en charge de leurs frais de dossier.



Le service de location proposé par M Générations est par ailleurs encadré par un contrat, assurant sécurité et clarté pour les deux parties impliquées.



