Article publié le 05/02/2021 à 10:39 | Lu 240 fois Lyric4 : les nouvelles aides auditives de chez Phonak jouent l'invisibilité





Pourquoi rechigne-t-on à s’équiper d’aide auditive quand on commence à moins bien entendre ? Tout simplement parce que ça se voit ! Dans cet esprit, la marque suisse Phonak, spécialisée dans les solutions auditives vient de présenter la quatrième génération de son aide auditive Lyric qui s’annonce « 100% ». Détails.

Contrairement à la vue (la question du port de lunettes ne se pose plus), beaucoup d’entre nous ont l’impression qu’ils peuvent compenser leur perte d’audition ; quitte à faire répéter et à perdre quelques passages dans les conversations s’il le faut...



Résultat, les déficients auditifs légers et moyens, en refusant de s’équiper, ne font qu’accélérer le phénomène, sans compter les éventuels problèmes d’isolement voire même, certaines pertes cognitives.



C’est à ces gens-là que s’adresse ces nouvelles aides auditives : les Lyric4. Plus petite, « la partie médiale du module a été réduite de 0,3 mm afin de protéger la partie profonde du conduit auditif, plus fragile et sensible » assure la marque dans son communiqué.



Par ailleurs, cette partie médiale du module a aussi été conçue pour mieux résister aux conditions

difficiles (humidité et chaleur du conduit auditif). Dans la pratique, cette aide est placée directement dans le conduit auditif par l’audioprothésiste et y reste en permanence ! Donc, pas d’entretien quotidien, pas de batterie à charger ou de pile à changer, elle se fait oublier.



Cela permet aux utilisateurs de dormir, de prendre une douche ou encore, de faire du sport* sans penser à leur aide auditive. Et dans la période que nous vivons tous, on peut même porter un masque pour se protéger de la Covid-19, sans que cela gêne au niveau des oreilles.



Lyric4 se distingue également « par un son clair et naturel et réduit plus rapidement la gêne occasionnée par les acouphènes » assure encore le fabricant. Elle utilise l’anatomie du conduit auditif pour amplifier et offrir une expérience plus riche, quasi naturelle.



Point important, elle peut être utilisée dans un programme de gestion des acouphènes et améliore la

qualité du sommeil (après 1 mois, une amélioration significative a été observée avec Lyric par rapport

aux aides auditives en port quotidien).



Décliné en 7 tailles, l’appareil s’adapte au plus grand nombre de dimensions de conduits auditifs apportant, là aussi, un confort d’utilisation maximum.



*Lyric résiste à l’eau, mais n’est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l’eau.









