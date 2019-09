Article publié le 05/09/2019 à 02:27 | Lu 95 fois Lumen : une nouvelle appli "dating" pour les quinquas et plus De plus en plus de sites Internet ou applications se lancent dans le « dating » (comprendre : rencontres en ligne) pour les plus de 50 ans. Dernière en date ? Lumen qui assure que 100% des profils sont vérifiés afin d’éviter les arnaques.

Internet est en passe d’être dépassé par les applications pour rencontrer l’âme sœur. Et ce, même après 50 ans. En effet, de nos jours, les sites de rencontres sont devenus has-been. Désormais, on drague et/ou on trouve le nouvel amour de sa vie sur des applis dédiées comme Tinder, l’une des plus connues.



Surfant sur cette tendance et bien conscient que les quinquas et plus sont équipés de smartphones et qu’ils utilisent les différentes applications disponibles, Lumen vise plus spécifiquement les hommes et les femmes de 50 ans et plus.



Les responsables de l’appli affirment que les faux profiles sont détectés et supprimés. « Aucune entrée possible aux arnaques, tous ses utilisateurs ont 50 ans ou plus et les photos sont passées au crible ». Et de préciser que Lumen serait leader sur le marché après avoir conquis les célibataires anglais, américains, canadiens et australiens. Elle revendique 1,3 million d’utilisateurs uniques dans les pays anglo-saxons.



Précisons que Lumen s’appuie sur les sites de dating existants pour créer sa propre communauté, sans danger, accueillante et appropriée à l’âge de ses utilisateurs pour les 9,5 millions de célibataires français de plus de 50 ans. L’appli de base est gratuite mais propose une version « premium » à 24,99 euros par mois.











