Lovis et Petty Well : deux nouvelles entreprises intègrent la Silver Alliance

Les sociétés Lovis et Petty Well viennent de rejoindre Silver Alliance, une alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile qui compter actuellement plus d’une trentaine d’acteurs qui permettent, chacun à leur manière, aux Français de vivre et rester chez eux le plus longtemps possible.

Lovis est un service de télémédecine bucco-dentaire pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Il permet d’effectuer un pré-diagnostic des pathologies orales, de fournir des conseils d'hygiène individualisés et répondre à une situation d'urgence, en mettant en relation le patient avec un chirurgien-dentiste proche de chez lui. Le professionnel de santé peut, dans certains cas, intervenir directement sur le lieu de vie du patient (domicile, maison de retraite,...).



Petty Well propose quant à elle, des repas sains et sur-mesure pour son animal. Car on le sait, les bienfaits procurés par la présence d’un animal de compagnie (notamment chien ou chat) ne sont plus à démontrer. Cela permet aux seniors et/ou personnes âgées de se sentir utiles, de rester actifs et de rompre une certaine forme de solitude et d’isolement.



Dans cet esprit, cette entreprise propose des repas sains et sur mesure pour son animal de compagnie, produits en France et livrés sous la forme de box. Les abonnements et surtout, la livraison à domicile répondent parfaitement aux besoins et aux attentes des personnes âgées.



Ces deux sociétés viennent donc d’intégrer le groupement Silver Alliance. Première alliance d’entreprises au service des seniors, Silver Alliance est née de la volonté de répondre au mieux à la transition démographique et à la seniorisation de la société.









