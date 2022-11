Livres Noël 2022 : des ouvrages utiles et pratiques Traditionnellement, Noël est la période où l’on offre des « beaux livres ». Des ouvrages destinés à orner la table basse du salon afin de bien montrer aux visiteurs que l’on est cultivé… Pour une fois, nous en prenons le contre-pied pour proposer des livres moins prestigieux certes, mais offrant un intérêt réel pour le lecteur.







Avec son livre les Voitures de Toujours, Nicolas Meunier propose une vision originale de la découverte historique de l’automobile.



Au lieu de nous infliger les modèles convenus que l’on découvre dans la plupart des bouquins automobiles, ce livre nous permet de découvrir les véritables succès commerciaux au fil des continents.



Bien sûr, on retrouve dans ce florilège, les classiques VW Coccinelle, Renault 4 CV et 2 CV, Fiat 500, Peugeot 203 et Ford F150 mais aussi des modèles moins iconiques. Il faut savoir que les Fiat 600, Renault 4L, Toyota Corolla, Hindustan Ambassador, VW Brasilia, Fiat 126 Zastava Yugo, Holden ou Trabant furent également de grands succès commerciaux locaux !



Chiffres et tableaux à l’appui, Nicolas Meunier nous propulse dans une dimension interplanétaire de l’automobile. La production de chacun des modèles, leur prix lors du lancement ainsi qu’une fiche technique permet de mieux appréhender ces automobiles qui n’ont jamais été des voitures de rêve, mais ont fait partie du quotidien de millions de personnes dans le monde.



Voitures de Toujours de Nicolas Meunier chez Hugo-Image, 29,95€.



Eclairer et Photographier Les Objets de Nath-Sakura. Réaliser ses propres prises de vues est devenu, grâce à l’arrivée du numérique, une pratique courante.



La photographie d’objets et de nature morte demande néanmoins un minimum de soins notamment dans le choix des éclairages. Avec ce livre technique mais parfaitement didactique, on aborde toutes les règles permettant de réaliser une prise de vue idéale.



Profondeur de champs, mise en place des objets, perspective, photo culinaire, de bijoux et d’horlogerie, ce livre aborde la plupart des cas que l’on rencontre. L’idéal pour les créateurs de site qui pourront présenter leurs produits dans les meilleures conditions.



Eclairer et Photographier les Objets de Nath-Sakura chez Editions Eyrolles, et Editions Victoria, 29€.



Ecrire vite, Ecrire court, Ecrire bien de Etienne Magnin. Si l’écriture manuelle devient rare, l’écriture reste très présente dans notre quotidien. L’utilisation de claviers numériques, l’apparition de l’écriture automatique et de correcteurs d’orthographe semblent avoir aggravé les lacunes rédactionnelles et en orthographe.



Sous prétexte de SMS, de courriels ou de rapports quotidiens, on assiste à un grand relâchement. Les rafales de courriels imposent une rapidité de rédaction peu propice à la perfection.



Mais il faut savoir qu’une lettre ou un courriel bien orthographié et bien rédigé sont une marque de respect envers la personne à qui l’on écrit.



Ce petit livre qui se lit presque comme un roman évitera bien des erreurs dans la rédaction de vos écrits. On y trouve même une courte notice sur l’utilisation du point virgule qui se fait de plus en plus rare.



Etre concis, écrire clairement, maîtriser l’orthographe et surtout se relire sont les bases de l’écriture.



Ecrire Vite, Ecrire Court, Ecrire Bien d’Etienne Magnin aux Editions Gereso, 22€.



Nous terminerons cette chronique avec un livre de plaisir dédié aux vins italiens : Découvrir les Vins d’Italie d’Alexis Rautureau.



Ouvrage didactique mais aussi de plaisir, ce livre est une véritable invitation au voyage au travers des nombreuses régions où le vin est présent dans la péninsule. Les cépages nombreux, les domaines de qualité, les appellations multiples demandent un travail sérieux pour pénétrer les vins italiens.



Destiné à tous les amateurs curieux, ce guide les introduits dans la gigantesque cave italienne avec la simple volonté de partager l’originalité des vins d’Italie. Chacune des vingt régions viticoles est détaillée avec une étude des appellations et des cépages les plus connus ainsi que de quelques perles rares.



On trouve également une sélection de vins et de vignerons de domaines artisanaux. Ces adresses sont accompagnées de commentaires de dégustation qui invitent à de jolis voyages dans la péninsule.



Découvrir les Vins d’Italie d’Alexis Rautureau, Editions Dunod, 19,90€.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 17/11/2022 à 01:00 | Lu 98 fois