Lily by Linkia : aidant numérique interactif pour ainé en perte d'autonomie

Pensée, conçue et développée en France, la solution Lily by Linkia se définit comme un aidant numérique interactif visant à offrir de la bonne humeur et de la sécurité aux personnes en perte d’autonomie. L’idée ? Leur permettre de rester le plus longtemps possible à domicile et de faciliter leur quotidien en leur apportant différents types d’aide en fonction de leur profil cognitif. Explications.

Même si en une quinzaine d’années, les différents outils digitaux se sont considérablement démocratisés, la discrimination numérique reste aujourd’hui toujours une réalité. En effet, quand on est atteint d’Alzheimer, quand on a eu un AVC ou tout simplement, quand on vieillit, il n’est pas toujours possible d’utiliser les smartphones, tablettes et ordinateurs classiques.



Parce que ces outils nécessitent une phase d’apprentissage ou de formation qui peuvent s'avérer bien difficile à mettre en place pour une personne âgée la jeune société française Linkia a créé Lily, un aidant numérique interactif capable de s’adapter au niveau cognitif de l’ainée aidé sans nécessité d’apprentissage de sa part. En gros, c’est le numérique qui s’adapte aux utilisateurs et non l’inverse.



Dans la pratique, Lily a pour vocation de retarder au maximum la perte d’autonomie, de lutter contre l’isolement et de permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Pour ce faire, elle propose une approche non médicamenteuse (très tendance) en apportant un soutien à la mémoire, en maintenant des relations sociales et en redonnant confiance aux personnes.



Véritable « présence » au domicile, cette aide offre un soutien cognitif adapté, une téléassistance 7j/7, 24h/24 et un lien avec la famille. Elle accompagne les personnes fragilisées au quotidien en s’adaptant au rythme de vie, aux habitudes et aux routines. Comme un interlocuteur humain, elle adapte son discours et ses échanges à l’usager et à son état cognitif.



Les proches et la famille, quant à eux, peuvent communiquer dans un réseau sécurisé grâce à une application simple et gratuite dédiée reliée à Lily.



Comme indiqué précédemment, les fonctionnalités proposées par la version 1 de Lily sont basées sur trois piliers :

Le soutien cognitif

• Agenda intelligent partagé avec les aidants, famille, et proches. Il contient des rappels de rendez-vous, d’anniversaires, de tâches, de prévention, etc. Ces rappels sont adaptés au profil cognitif de chaque. L’aidant ou le proche peut programmer des rappels à distance via son application.

• Structure quotidienne et hebdomadaire du temps, adaptée aux besoins différenciés des utilisateurs.

• Jeu cognitif développé avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes en réponse à l’appel à projets « Innover pour compenser le handicap ».



La lutte contre l’isolement

• Partage de contenus (photos, vidéos, messages) entre l’usager à domicile et sa famille, ses aidants, et ses proches.

• Appels vidéo intuitifs gérés par Lily sans action de l’usager à part accepter l’appel.

La sécurité

• Téléassistance : appels d’urgence avec retour vidéo instantané et analyse de présence.



Deux des créateurs de Linkia sont des professionnels de l'aide à domicile. En travaillant dans des structures d’aide à la personne, ils ont rencontré de nombreuses personnes en situation de dépendance, ou fragilisées par le vieillissement, la maladie ou le handicap, constatant l’épuisement de leurs aidants.



Tous deux étaient convaincus que la « tech for good » (technologie bienveillante et protectrice) pourrait rendre de l’autonomie aux personnes fragilisées, leur apporter un peu de joie et de soutien, et soulager le quotidien des aidants.



Étant proches des personnes dépendantes à domicile, les créateurs de Linkia ont étudié leurs besoins sur le terrain pour imaginer une solution répondant réellement à leurs contraintes et attentes. La rencontre avec un troisième associé, spécialiste des dispositifs d’interactions numériques et des robots sociaux, a été déterminante…









