Article publié le 11/02/2020 à 09:41 | Lu 153 fois Lille : gymkhana dans les rues de la ville à bord d'une voiture volée par un senior Quand on lit ce genre de fait divers, on s’attend plutôt à ce que le protagoniste soit un jeune ou un adulte, mais pas une personne de 64 ans... Et pourtant, la police de Lille (Nord) a arrêté le 9 février dernier dans l’après-midi, un senior au volant d’une voiture volée qui a tout fait pour échapper aux forces de l’ordre indique un récent article de 20 Minutes.

Voici un fait divers peu commun ! En effet, un homme de 64 ans a été arrêté dimanche dernier vers 15h par la BAC de Lille au volant d’une Peugeot 206 volée après un gymkhana dans les rues de cette grande ville du nord de la France.



En effet, pour échapper à la police qui souhaitait contrôler le conducteur, l’homme a tenté de s’enfuir en forçant le passage en percutant un véhicule puis en essayant de prendre la fuite en roulant sur le trottoir. Manque de chance, il est rapidement bloqué par des plots anti-stationnement.



Coincé, il prend la fuite en courant, mais il sera rapidement rattrapé par la BAC. L’homme a placé en garde à vue et interpellé pour recel de vol de véhicule, mise en danger de la vie d’autrui, accident matériel avec délit de fuite et refus d’obtempérer.



D’une manière générale, depuis quelques années, les policiers constatent une hausse des crimes et délits commis par les aînés… Au Japon par exemple, « pays le plus vieux du monde », ces crimes et délits (voire carrément des meurtres) sont de plus en plus fréquents.











Dans la même rubrique : < > Morsure d'un animal de compagnie : les démarches obligatoires à effectuer Urnes : quelles régles d'inhumation ?