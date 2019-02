Article publié le 15/02/2019 à 01:00 | Lu 222 fois Lille : As de coeur, une conciergerie pour seniors L’une des grandes tendances de notre société est de s’orienter vers le développement des services. Des services de plus en plus innovants et présents dans notre quotidien qui vont aider tout un chacun mais aussi et peut-être surtout, les seniors. Dans ce contexte, la société As de cœur propose un service de conciergerie aux seniors de Lille et de ses alentours.

A l’origine, les systèmes de conciergerie pour particuliers se sont développés dans le domaine du luxe avec l’arrivée de sociétés proposant à leurs clients aisés, des services leur permettant de gagner du temps et de ne pas avoir à se soucier, qui de trouver un cadeau pour madame, qui d’acheter une place de concert, qui de réserver un restaurant.



Des services que l’on retrouve également pour les cartes de paiement haut de gamme (American Express Platinum par exemple) qui offrent une ligne de téléphone spécifique qui permet à ces clients CPS+ d’avoir accès des services de qualité sur un simple coup de téléphone.



Mais de nos jours, avec l’avènement de cette société de plus en plus tournée vers les services et avec parallèlement, le développement du web et des applications qui vont avec, les sociétés de conciergerie se sont démocratisées…



Serge Guérin, sociologue spécialisé dans les thématiques seniors ne dit d’ailleurs pas autre chose : « dans cette optique, des systèmes de conciergerie offrant la possibilité de services et d’aides aux petits travaux, contribueraient à la fois à la qualité de vie, à l’autonomie des personnes et au sentiment de sécurité. Ces démarches se révélant créatrices d’emplois, pour les jeunes comme pour les seniors, pour les moins qualifiés comme pour les plus formés ». Dont acte.



La jeune société As de cœur s’inscrit totalement dans cette tendance puisqu’elle propose aux seniors sur la métropole lilloise, des services autour de la culture, des loisirs, de l’informatique, des démarches administratives, des transports ou encore du bien-être. Bref, tout ce que vous n’avez pas le temps ou pas envie de faire, cette société se propose de le faire pour vous…



Contactez Nathalie Masson au 06 62 15 65 38.











