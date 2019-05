Article publié le 22/05/2019 à 04:28 | Lu 108 fois Liliane : la "Youtubeuse" de l'autonomie Dans le cadre d'actions de prévention de la perte d’autonomie ou pour favoriser la transmission de l'expression des personnes qu’elle accompagne, Mutualité Retraite utilise la vidéo (et notamment Youtube) comme support de valorisation de l'image de la vieillesse.

En quelques années, Youtube s’est imposé sur le net comme support incontournable de diffusion en tout genre de contenus vidéo. Politique, social, people, recettes de cuisine, tutoriels, bricolage, jardinage, séries, films, etc. On y trouve de tout à tout heure du jour et de la nuit, ce, partout dans le monde.



C’est donc sur ce « canal » que Mutualité retraite a décidé de diffuser ses vidéos qui visent à prévenir la perte d’autonomie tout en favorisant l’expression des personnes âgées qu’elle accompagne au quotidien. Un choix intéressant mais étonnant vu que ce n’est pas forcément là que les ainés s’informent le plus… Mais bon.



Partant de la conviction que toutes les générations ont beaucoup à s’apporter, l’une à l’autre, mais également à la société et aux différents défis auxquels nous sommes confrontés, et que l’utilisation des réseaux sociaux participe à relier les générations, l’équipe des Vieux Tubers a donc créé sa chaîne YouTube.



Liliane qui habite à la Résidence des Sableaux à St Brévin y joue les « influenceurs » pour mettre en avant les bienfaits de la prévention de la perte d'autonomie. Ces petites vidéos se veulent être une « mine d’informations et de conseils que tous peuvent utiliser pour eux-mêmes ou pour transmettre aux personnes qui les entourent ».













