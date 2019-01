Article publié le 29/01/2019 à 06:31 | Lu 140 fois Les touristes seniors chinois de plus en plus nombreux Selon un récent article du Quotidien du Peuple, grand quotidien chinois, les touristes chinois de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux à visiter leur propre pays mais également, à partir découvrir des contrées plus lointaines. Une situation similaire à ce que l’Europe et les Etats-Unis ont connu il y a une quinzaine d’années mais un phénomène totalement nouveau pour la Chine.





Depuis l’année dernière, c’est un peu le même phénomène qui se développe en Chine. Ainsi, après l’essor incroyable des touristes chinois dans le monde, c’est désormais au tour des parents de ces touristes de partir en voyage.



Chose totalement nouvelle pour cette génération qui n’a jamais eu l’habitude de voyager… Les agences de voyage locales notent ainsi un fort engouement de ces voyageurs de 60 ans et plus pour les tours organisés au sein de leur propre pays avec Beijing qui arrive en premier, suivi de Guilin, de Xiamen, de Guiyang ou encore d’Urumqi.



En effet, et fort logiquement, ces « apprentis voyageurs » ne se sentent pas de partir seuls (cela viendra peut-être plus tard). Ils privilégient (80%) donc les voyages de groupe et organisés, ce qui leur permet de se laisser guider sans avoir le souci de l’organisation, mais attention, ils veulent de la qualité, mais du « low cost ». Des voyages certes, mais tranquillement et confortablement.



Autre point saillant de ce marché en plein expansion, ce sont souvent les enfants de ces personnes âgées qui offrent les voyages à leur parent. Ainsi, après avoir gouté aux plaisirs de découvrir le monde, les Chinois en font aussi profiter leurs parents ou leurs grands-parents.



Enfin, ces nouveaux touristes commencent aussi à se tourner vers des horizons plus lointains, ils ne restent pas cantonnés en Chine où dans les pays asiatiques plus proches. Ils ont ainsi fréquenté près de 900 destinations dans 75 pays l’an dernier.



Pour rappel, la Chine fait face depuis quelques années à un vieillissement sans précédent de sa population, résultat direct de la politique de l’enfant unique menée dans les années 70 et arrêtée officiellement depuis près de trois ans. De fait, il faut savoir que depuis 1999 la Chine est considérée comme un « pays vieillissant ».



Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon de récentes statistiques publiées par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).



