Article publié le 03/08/2018 à 10:04 | Lu 324 fois Chine : Hangzhou veut devenir une destination pour les seniors européens Entre détente et culture chinoise. Voici comment on pourrait résumer un séjour à Hangzhou en Chine, dans la province du Zhejiang. Bien consciente du vieillissement de la population européenne et du développement du tourisme senior, cette région a décidé de séduire les voyageurs aux cheveux gris.

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’Hangzhou est le terminus sud de l'ancien Grand Canal qui part de Pékin. Les îles du lac de l'Ouest sont accessibles en bateau. Les rives de ce lac célébré par les poètes et les artistes depuis le IXe siècle sont jalonnées de temples, de pavillons, de jardins et de ponts en arc. Au sud du lac se dresse la pagode reconstruite de Leifeng, haute de 5 étages, édifiée à l'origine en 975 apr. J.-C.



Aujourd’hui, la Commission du tourisme de Hangzhou cherche à encourager les touristes de 65 ans et plus à venir visiter cette ville qui accueille des pavillons au charme typique des régions du sud du fleuve Bleu avec poutres sculptées et chevrons peints. De toute beauté. En outre, la ville est équipée de nombreux hôtels au charme certain.



Parmi eux, le Four Seasons Hotel Hangzhou At West Lake jouit d'un emplacement géographique avantageux et d'un réseau de transports pratique. La cour Jiangnan de l'hôtel est fortement imprégnée du charme classique chinois, des ponts anciens, des pavillons au bord de l'eau et des sentiers sinueux et paisibles, elle rappelle les peintures à l'encre de Chine. L'hôtel compte 78 chambres luxueusement équipées. Les hôtes peuvent notamment admirer une vue panoramique sur le lac de l'Ouest sans avoir à mettre le pied dehors.



Autre choix possible : le Fuchun Resort qui réunit les meilleurs designers de l'histoire contemporaine : Jean-Michel Gathy, le designer d'Aman Resorts, en charge de la conception architecturale et Jaya, responsable de l'aménagement intérieur. Ensemble, ils ont créé un complexe paysager de style chinois aussi magnifique qu'une peinture à l'encre de Chine. Inspiré par le célèbre tableau Séjour dans les Monts Fuchun, l’hôtel se fond dans un paysage de lacs et de montagnes. Son intérieur chic et soigné en fait le meilleur hôtel au charme chinois de Hangzhou.



D’une manière générale, la ville d’Hangzhou permet aux voyageurs européens de communier avec la nature et de se connecter au charme et à la culture chinoise. A découvrir.