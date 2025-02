Les "super-ager" : un modèle de longévité et de vitalité par Thomas Schulz Reçu dans le podcast germanophone Healthwise #25 de Sunday Natural, Thomas Schulz*, reporter et auteur évoque la longévité ! Voici donc ici, quelques-unes de ces conclusions sur le sujet de l’âge biologique et l’âge chronologique. Partie 3. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Dimanche 23 Février 2025

Les Super-Ager désignent des individus qui parviennent à maintenir une santé physique et mentale exceptionnelle jusqu’à un âge avancé, bien au-delà de la moyenne.



Thomas Schulz met en avant ces personnes qui restent en forme et dynamiques malgré leur âge chronologique élevé.



Ces super-vieux, comme on pourrait les surnommer, sont souvent caractérisés par une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, mais aussi par une forte résilience émotionnelle et sociale.



Leur cerveau, en particulier, présente des caractéristiques remarquables, avec une mémoire et une acuité mentale proches de celles d’une personne beaucoup plus jeune.



Ce phénomène fascine les chercheurs, car ces individus semblent défier les lois naturelles du vieillissement. En analysant leur mode de vie, Schulz identifie des facteurs clés tels que l’exercice physique, l’alimentation végétale, la gestion du stress et l’engagement social, qui contribuent à leur longévité et à leur vitalité.



Les Super-Ager montrent qu’il est possible de vieillir en bonne santé, non seulement grâce à la génétique, mais aussi par des choix de vie judicieux et constants.



Thomas Schulz répète que de nos jours, la génétique a un impact relativement faible sur l’espérance de vie globale, estimée entre 10 % et 25 % selon les recherches scientifiques actuelles.



Toutefois, chez les personnes en bonne santé après 90 ans, l’influence génétique devient beaucoup plus marquée.



Ces « Super-seniors » semblent bénéficier de prédispositions génétiques qui ralentissent le vieillissement corporel.



Bien que les connaissances actuelles soient encore limitées, les avancées futures devraient apporter davantage de clarté à mesure que la population vieillira.

*Thomas Schulz est reporter à la rédaction en chef du magazine allemand Spiegel et auteur de plusieurs best-sellers.



Lauréat de prestigieux prix journalistiques, il est notamment l’auteur des ouvrages à succès « Was Google wirklich will » (Ce que Google veut vraiment, 2015) et « Zukunftsmedizin » (La médecine du future, 2018).



Son dernier livre, « Projekt Lebensverlängerung » (Projet vivre plus longtemps), publié en 2024, explore la possibilité de vivre cent ans en bonne santé grâce aux avancées scientifiques et médicales. Il est également membre du conseil d'experts de l'Institut Hospitalo-Universitaire HealthAge de Toulouse.







