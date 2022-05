Article publié le 23/05/2022 à 05:00 | Lu 286 fois Les seniors, une clientèle inattendue du CBD





Le CBD a plusieurs vertus thérapeutiques, et ce, quel que soit l’âge. Lorsqu’il est utilisé dans un cadre contrôlé et avec le conseil d’un médecin, il peut s’avérer bénéfique pour l’organisme des personnes âgées. Il peut les aider à supporter les traitements, les maladies et les douleurs.

Les bienfaits du CBD pour la santé des seniors

À la différence du THC, le CBD n'entraîne ni accoutumance, ni effets secondaires. Il offre plusieurs bienfaits pour l’organisme, raison pour laquelle de nouvelles boutiques spécialisées ouvrent leurs portes au fil des jours.



Les produits desdites boutiques proviennent d’une agriculture naturelle et responsable et se déclinent sous différents types. Vous aurez, par exemple, le choix entre de



La prise de CBD s’avère relativement pratique et semble avoir un impact positif sur la santé des personnes âgées, aussi bien sur le physique que sur le mental.



Voici quelques-uns des bienfaits du CBD pour les seniors :

- il soulage les douleurs ;

- il favorise l’endormissement et améliore la qualité du sommeil ;

- il lutte contre la dépression, le stress, l’angoisse et l’anxiété ;

- il renforce le système osseux ;

- il stimule l’appétit ;

- il prévient les maladies cardiovasculaires ;

- il agit contre les problèmes oculaires.



Conseils d’utilisation du CBD pour les personnes âgées

Le CBD se consomme de différentes manières, des huiles aux tisanes en passant par les capsules et les herbes. Il est généralement utilisé comme un produit cosmétique, un soin thérapeutique ou un complément alimentaire.



Pour ce qui est des personnes âgées, l’absorption par voie cutanée (huiles ou crèmes), l’infusion et l’inhalation (par diffuseur ou vapotage) sont les principaux modes de consommation du CBD.



Les huiles de CBD sont les plus préconisées pour les seniors car leur utilisation est simple et leurs effets rapides. Pour plus de sécurité, privilégiez les produits issus du chanvre biologique, de fabrication française et 100% naturels.



Le CBD est intéressant pour tout le monde, en particulier pour les seniors (il est l’allié idéal et légal pour la préservation de leur capital santé). Il soulage notamment les maux et les douleurs liés à la vieillesse (l’arthrose, par exemple) et facilite l’endormissement.



