Article publié le 10/04/2018 à 01:00 | Lu 105 fois Les seniors se sentent... seniors à 64 ans Etonnant. En effet, selon les résultats de la 5ème édition du Baromètre 55+ Cogedim Club, réalisé par l’IFOP, les personnes âgées de 55 ans et plus se sentent seniors à 64 ans, soit trois ans plus tôt qu’en 2017 ! Et une fois à la retraite, plus des deux-tiers des sondés se sentent seniors. Détails.

Voici des résultats pour le moins surprenants. En effet, il semblerait que les seniors se sentent seniors de plus en plus tôt… Ainsi, en 2018, les personnes de 55 ans et plus sont plus de la moitié (56%) à se dire appartenir à la catégorie des seniors.



Un chiffre qui se divise en deux catégories : d’une part, un quart des sondés estime appartenir à cette catégorie et près du tiers (31%) se considère « tout a fait » y appartenir. Selon le communiqué de Cogedim Club (société de résidences services pour seniors), de nos jours les seniors se sentiraient senior notamment car ils peuvent bénéficier de services et d’activités adaptées à leur âge.



Un chiffre que l’on rapproche aussi de l’épanouissement et de la considération qu’ils ont au quotidien. C’est incontestablement un gros changement d’attitude par rapport aux années précédentes, où l’on se sentait seniors le plus tard possible… Reste à vérifier s’il s’agit d’une tendance de fond. L’avenir le dira.



Autre point : plus des deux-tiers (67%) des seniors qui se sentent seniors sont à la retraite ; ce qui pour le coup, semble assez logique. On peut considérer qu’appartenir à cette catégorie est souvent associé à l’arrêt de la vie active, véritable vecteur de changement dans la considération des sondés.



Depuis le premier baromètre de 2014, les seniors se montraient globalement satisfaits de la vie qu’ils menaient. Globalement, ce sont les liens avec l’entourage (famille, amis) qui les comblaient le plus, avec 93% de seniors satisfaits, dont plus de la moitié « tout à fait » (54%).



Par contre, le regard et la considération que la société donnent des seniors offrent une image plus contrastée : si une majorité s’en dit satisfaite (68%), la légère baisse de l’indicateur depuis 2014 semble refléter une sorte de frustration sur ce point particulier (-7 points).