Article publié le 13/03/2018 à 01:00 | Lu 211 fois Les seniors chinois achètent de plus en plus en ligne La Chine est un formidable marché, notamment pour les ventes en ligne. Rien de bien nouveau. Ce qui est récent en tout cas, c’est que les seniors chinois font leurs courses de plus en plus souvent sur le web. Une tendance qui devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.

En Chine, tout est démesuré. La population, mais également la taille de ce pays-continent font de cette nation, un cas à part sur la planète. L’un des faits saillants de la Chine contemporaine, d’un point de vue démographique, est le vieillissement sans précédent de sa population. Le fait est que la Chine est considérée comme un pays vieillissant depuis une dizaine d’années déjà.



Si cela pose quelques problèmes d’infrastructures et de services pour les personnes âgées qui ne sont pas suffisants -loin de là-, cela entraine également d’autres aspects plus positifs… Ainsi, alors que le pays cherche à développer une « société sans argent liquide », les applications chinoises de paiement mobile se développent dans le monde entier, et dans le pays, même les surfers seniors se mettent à payer en ligne.



Selon un récent rapport réalisé pour le compte de la plateforme de e-commerce JD.com (l’une des plus puissantes au monde), la croissance des achats des plus de 50 ans a connu une hausse de 78% au premier trimestre 2017 ! Une augmentation sensiblement plus élevée que la moyenne qui montre bien que les jeunes seniors ne sont plus réticents à sortir leur carte de paiement pour régler leurs courses en ligne.



Selon Alibaba.com, trente millions de quinquas et plus font régulièrement leurs achats online et dépensent en moyenne dans les 800 dollars par an. A noter que la plupart de ces emplettes s’effectuent par le biais de smartphones -une fois la carte bleu enregistrée, il n’y a même plus besoin de la sortir. Parmi leurs acquisitions, des biens de consommation courants, mais également des cadeaux destinés aux enfants et surtout, aux petits-enfants.