Article publié le 15/11/2019 à 01:00 | Lu 67 fois Les secrets de mon herboristerie de Caroline Gayet et Michel Pierre (livre) Les éditions Interéditions viennent de publier un livre intitulé Les secrets de mon herboristerie (240 pages, 16,90 euros). Avec l'arrivée du froid et l'hiver, c'est le moment de préparer son système immunitaire : pour ce faire, deux experts en phytothérapie prennent la parole.

Depuis quelques années, la phytothérapie rencontre un succès croissant auprès des Français. Ainsi, selon un sondage de 2011 (mais toujours d’actualité) réalisé par la Sofres, près des deux-tiers (63%) des Français plébiscitent la phytothérapie. Plusieurs raisons à cela : la prévention pour 43% des consommateurs et un complément à la « médecine classique » pour plus du tiers (35%) d’entre eux.



Quels sont les remèdes naturels contre le stress ? Comment lutter contre l’insomnie grâce aux plantes ? Peut-on entretenir naturellement sa libido ? Pour faire le tri entre les plantes toxiques et celles qui soignent, des siècles d’expérimentations ont été nécessaires.



La phytothérapie est une pratique basée sur un savoir empirique transmis et enrichi au fil des générations. Ainsi, 3.000 ans av. J-C, les Sumériens utilisaient déjà des plantes telles que le myrte, le chanvre, le thym, le saule en décoctions filtrées.



Dans la pratique, la phytothérapie s'appuie à la fois sur la sagesse traditionnelle et sur les découvertes de la médecine moderne. Depuis une quarantaine d’années, l'efficacité de la médecine « par les plantes » est reconnue et démontrée scientifiquement.



Ainsi, dans les années 1980, le ministère de la Santé a reconnu officiellement la phytothérapie comme étant une médecine à part entière en attribuant le statut de médicament à certaines plantes. Aujourd’hui, sa popularité grandissante a amené les scientifiques à entreprendre de nouvelles recherches.



Dans ce livre, Caroline Gayet et Michel Pierre nous font découvrir un savoir-faire millénaire aux multiples applications et nous livrent leurs petits secrets. Des migraines au mal de dos, des acouphènes aux allergies, laissez-vous guider vers une meilleure santé, au naturel.



Bien qu’il existe, selon l’OMS, plus de 20.000 plantes utilisées dans le monde pour leurs propriétés médicinales, seulement 2.000 à 3.000 plantes médicinales ont été véritablement étudiées au niveau scientifique. Ce qui à ce jour est largement suffisant pour répondre à nos différents maux, en appui des traitements classiques.



Diététicienne nutritionniste formée en phytothérapie et aromathérapie, Caroline Gayet est aussi conseillère de vente à l’herboristerie du Palais Royal. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages destinés au grand public. Herboriste fondateur de l’herboristerie du Palais Royal, Michel Pierre s’engage depuis de nombreuses années pour le renouveau de l’herboristerie. Il est l’auteur de plusieurs guides de référence.









