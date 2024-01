Les retraites de base revalorisées de 5;3% au 1er janvier 2024 Les pensions de retraite de base sont augmentées de 5,3% depuis le 1er janvier 2024. Cette revalorisation sera effective dès le versement de février.











Au 1er janvier 2024, l’augmentation est de 5,3%. Les pensions de retraite de base avaient été augmentées de 0,8% en janvier 2023.



Cette nouvelle hausse sera effective sur la pension versée au mois de février 2024.



Par exemple, un retraité qui perçoit à l’heure actuelle une pension de retraite de base de 1.000 € par mois touchera à partir du mois de février une pension de 1.053 €. Si sa pension s’élève à 1.200 €, la hausse sera de 63,60 € par mois, soit 1.263,60 €.



Qui est concerné ?



14 millions de retraités affiliés à différents organismes sont concernés : les personnes affiliées à la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse), au SRE (Service des retraites de l’État), à la CNRACL (Caisse nationale des agents des collectivités locales) et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).



Sont aussi concernées par cette revalorisation les personnes touchant une pension de réversion, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).



Les régimes de retraites complémentaires disposent de leurs propres règles de revalorisation et ne sont pas intégrés à cette hausse. Seules les revalorisations des pensions de retraites de base sont décidées par le gouvernement.



À savoir : les salariés relevant du régime complémentaires Agirc-Arrco ont bénéficié en novembre 2023 d’une hausse de 4,9% de leur pension.



Article publié le 15/01/2024 à 01:00 | Lu 301 fois



