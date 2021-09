Article publié le 09/09/2021 à 01:00 | Lu 61 fois Les proches aidants pour les Nuls (livre)





Les éditions First vont publier le 30 septembre prochain, « Les proches aidants pour les Nuls » (11,95 euros), un ouvrage de Jean Ruch et Marina Al Rubae ; ce guide illustré propose des réponses aux proches aidants : voisin, parent, enfant, ami qui soutiennent une personne âgée, malade ou handicapée...

Pas toujours simple d’être aidant familial. Même avec toute la meilleure volonté du monde… Rappelons qu’aujourd’hui en France, on compte environ 11 millions de personnes qui aident leurs proches au quotidien : conjoints malades, parents Alzheimer, etc.



Un chiffre qui devrait continuer d’augmenter dans les années à venir compte tenu du vieillissement des populations. Le plus souvent livrées à elles-mêmes, ces personnes s’épuisent à la tâche dans un sentiment aigu de solitude et une non-reconnaissance de l’ensemble de la société.



Naturellement, cela a des répercussions directement sur la vie des aidants, parfois sur leur santé et leur travail. En France, on considère qu’un salarié sur cinq est un proche aidant et près de 79% d’entre eux déclarent rencontrer de sérieuses difficultés pour concilier accompagnement et activité professionnelle.



Dans ce contexte, ce livre pratique se propose de vous aider à connaitre vos droits, à concilier votre vie personnelle et professionnelle toute en offrant un réel choix d'aides.



Cet ouvrage a donc pour ambition de reconnaître le rôle primordial et le travail silencieux de ces millions de personnes, de leur fournir des informations souvent difficiles à trouver sur les aides à disposition, les soutiens possibles (de plus en plus de choses existent) et les bons réflexes à avoir pour ne pas s’oublier et ainsi permettre à ces gens, de vivre le mieux possible cette situation. A jour des dernières dispositions législatives et des nouveaux dispositifs existants



Pour Jean Ruch, aidant familial et codirigeant de Familles Solidaires, association créant des habitats inclusifs contre la perte d'autonomie et Marina Al Rubae, aidante pour ses parents sourds, il est nécessaire de reconnaître ce travail silencieux de millions d'individus pour sortir de la solitude et éviter la charge mentale qui pèsent sur les proches aidants.









Dans la même rubrique < > Tout au long du chemin : podcast pour soutenir et accompagner les aidants Un nouveau service pour les aidants familiaux Comment mieux vivre chez soi ?