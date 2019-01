Article publié le 08/01/2019 à 08:57 | Lu 204 fois Les plaisirs secrets de la ménopause : livre contre-pied du Dr Christiane Northrup Voici un titre qui pourra paraitre un tantinet provocateur tant des millions de femmes dans le monde la redoute… De fait, les éditons Mama Editions publient le 22 janvier prochain, un livre intitulé Les plaisirs secrets de la ménopause (176 pages / 19 euros) dans lequel l’auteur, le Dr Christiane Northrup « propose de faire de la vie après 50 ans, le plus agréable de tous les âges ».

De plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus nombreux. Cinquante ans, c’est justement l’âge auquel la ménopause apparait chez les femmes, en moyenne.



Durant cette période, les femmes sont sujettes à de nombreux changements qui viennent perturber leur rythme de vie en raison d’un important bouleversement hormonal. Pas toujours facile à vivre au quotidien aussi bien psychologiquement que physiquement. C’est dans ce contexte que ce nouveau livre est intéressant.



En effet, le Dr Christiane Northrup livre ici un message qui vise à aider des millions de femmes dans le monde –et d’hommes par la même occasion– à comprendre qu’à la ménopause la vie continue… Comme le souligne l’éditeur : « La ménopause est le début d’une période passionnante, au cours de laquelle les plaisirs peuvent atteindre des sommets inconnus ».



Selon cette spécialiste, des études démontrent que la ménopause ne réduit pas la libido, qu’elle n’empêche pas d’atteindre l’orgasme et n’affecte en rien la satisfaction sexuelle. Pourtant la majorité des femmes ménopausées ne connaît pas le plaisir et le bien-être sexuels auxquels elles peuvent accéder.



L’idée largement répandue selon laquelle la ménopause signalerait « le début de la fin » est erronée : c’est pour les femmes le moment idéal de s’affirmer et d’apprendre à jouir des meilleures années de leur vie.



D’abord gynécologue obstétricienne, le Dr Christiane Northrup joue, depuis vingt-cinq ans, un rôle de pionnière dans une approche holistique de la santé des femmes (prendre en compte non seulement leur corps, mais aussi leur esprit et leurs émotions). Elle a publié plusieurs best-sellers sur ce sujet, traduits en vingt-quatre langues.









