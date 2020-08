Article publié le 11/08/2020 à 01:00 | Lu 371 fois Les meilleurs repas "minceurs" après 50 ans





Vous avez passé le cap de 50 ans et vous avez du mal à maigrir ? Vous vous êtes laissé aller un certain temps et vous ne rentrez plus dans vos vêtements ? Vous souhaitez tout simplement vous sentir plus léger ? Vous n’êtes pas le seul ou la seule. Dans cet article, on va regarder comment maigrir durablement après 50 ans, quel repas minceur choisir et quelle activité physique vous correspond mieux.





Un repas « minceur », c’est quoi ?

Souvent élaboré par un nutritionniste, le



Exemple de repas minceur

Sur le site de la marque Dietbon, spécialisée dans les repas minceurs, on peut trouver des exemples de repas minceurs élaborés par des nutritionnistes et des diététiciennes. Voici un exemple :



Petit-déjeuner :

- Un yaourt nature

- Une portion de fruits frais

- Une crêpe nature



Déjeuner :

- Pates

- Boulettes à la sauce tomate

- Une portion de fruits frais



Goûter :

- Un yaourt nature

- Un dessert de la marque



Dîner :

- Une salade de crudités

- Des lentilles avec de la saucisse



Nous vous conseillons de privilégier les aliments de qualité, si possible bio également, ce, pour avoir beaucoup des nutriments dans les assiettes. Il n’est pas possible de maigrir durablement sans changer vos habitudes alimentaires. Vous pouvez faire du sport pour augmenter votre consommation journalière de calories, mais il faudra surtout revoir vos habitudes alimentaires, pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien maigrir.Souvent élaboré par un nutritionniste, le repas minceur est un repas qui a pour but de vous faire maigrir durablement, tout en apportant tous les éléments dont le corps a besoin. Le repas minceur allie souvent tous les aliments et il est complet d’un point de vue nutritionnel.Sur le site de la marque Dietbon, spécialisée dans les repas minceurs, on peut trouver des exemples de repas minceurs élaborés par des nutritionnistes et des diététiciennes. Voici un exemple :- Un yaourt nature- Une portion de fruits frais- Une crêpe nature- Pates- Boulettes à la sauce tomate- Une portion de fruits frais- Un yaourt nature- Un dessert de la marque- Une salade de crudités- Des lentilles avec de la saucisseNous vous conseillons de privilégier les aliments de qualité, si possible bio également, ce, pour avoir beaucoup des nutriments dans les assiettes.

Quel sport après 50 ans ?

Nous vous conseillons la marche, au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez également faire de la marche nordique, du pilates, de l’aquabiking ou encore, de la natation. Ce qui compte le plus est la constance dans l’activité. Faites un effort de volonté et instaurez des nouvelles habitudes, comme celle de faire un peu de sport tous les jours ou au moins 2-3 fois dans la semaine.



Si vous n’êtes pas un grand sportif de nature, commencez doucement et augmentez au fur et à mesure la difficulté. Vous pouvez aussi pratiquer le sport en groupe, ce qui vous permettra d'allier l’utile à l’agréable. Vous pouvez ainsi rencontrer des nouvelles personnes qui partagent les mêmes passions que vous.



Il faudra également éviter les sports de combat : le risque de blessure est plus grave après un certain âge et vous risquez de vous mettre plus facilement en danger qu’une personne jeune pratiquant le même sport.



Que doit-on manger pour maigrir ?

Tout d’abord, il faudra réduire les portions. Ne croyez pas aux régimes qui vous promettent monts et merveilles tout en mangeant beaucoup. Ces régimes existent et ont des résultats… mais à court terme ! A la longue, ces régimes peuvent favoriser des carences graves et même favoriser certaines maladies. Maigrir ne doit pas rimer avec d’autres problèmes de santé.



Les nutritionnistes et les diététiciennes sont formels : pour maigrir durablement, il faut manger de tout en quantité suffisante, sans se priver pour éviter ensuite les fringales ou le « binge eating ».



Voici les aliments qu’un régime minceur devrait contenir :

- Fruits

- Légumes

- Viandes

- Oeufs

- Poissons

- Céréales

- Produits laitiers

- Epices

- Huiles de grande qualité et variés



Il est important de varier les espèces et les types d’aliments, car chaque aliment a une composition différente et il peut vous apporter des éléments nutritifs ou minéraux différents. Faites également attention à la qualité des aliments et privilégiez les repas frais.



Quels aliments ne pas manger ?

Il y a bien sûr des aliments qui ne vous aideront pas à maigrir, parmi lesquels :

- Les jus et les sodas

- Les desserts

- Les charcuteries

- Les aliments frits

- Les aliments très transformés (ex : céréales transformés)

- Les conserves

- Les plats préparés industriels

- L'alcool

- Les produits « light »



Souvent décriés, les aliments industriels sont très transformés et contiennent la plupart du temps, beaucoup plus de graisses, de sel ou de sucre que les aliments frais. C’est pour cette raison qu’il faudra les éviter, car maigrir avec ces aliments s’avérera plus difficile.



Si vous le pouvez, il faut garder le même principe aussi après que vous avez atteint votre poids de forme, pour tout simplement être en meilleure santé. Privilégiez un bon poisson au lieu des poissons panés achetés dans le commerce ou encore un bon rumsteck à de la charcuterie industrielle.



Maigrir sans manger sain n’est pas possible à long terme et votre but devrait être :

1. Maigrir pour atteindre le poids de forme que vous souhaitez

2. Maintenir ce poids et votre santé en ayant un régime alimentaire diversifié et sain



Les modes de cuisson et les températures

Les modes de cuisson d’un aliment impactent beaucoup aussi la teneur en calories de votre plat. C’est bien connu, les frites et les autres plats frits sont très caloriques.



Quand vous allez frire un aliment, en plus des calories de votre aliment, vous allez ajouter les calories des huiles utilisées et certains aliments absorbent beaucoup d'huile, comme les frites ou les aubergines.



Nous vous conseillons de privilégier les cuissons vapeur si possible, manger aussi les aliments crus (dans des salades par exemple, ou carpaccio ou encore des sushis) ou préparer votre plat préféré au four. Cela vous permettra de prendre plaisir en mangeant, tout en gardant un compteur calorique de chaque plat sous contrôle.



Il faut aussi savoir que la cuisson à haute température des aliments peut détruire les nutriments. Il ne s’agit pas là de passer au « manger cru », mais vous pouvez ajuster les cuissons pour conserver les nutriments des aliments. Par exemple, voici comment la cuisson peut affecter les pommes de terres, selon la



Les épices

Les épices donnent du goût à vos plats et nous vous conseillons de les utiliser fréquemment. Plus d’épices dans certains plats permettent de relever le goût sans devoir y ajouter des graisses ou plus de sel.



Certaines épices peuvent même aider à maigrir : le curcuma, la cannelle, les clous de girofle, la cardamome, les graines de fenouil, la vanille, le cumin et le poivre.



Il ne s’agit pas là de trouver un aliment miracle, mais associés à un repas minceur de qualité ces épices peuvent relever le tout et vous aider à maigrir et prendre plaisir à manger ces repas. Nous vous conseillons la marche, au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez également faire de la marche nordique, du pilates, de l’aquabiking ou encore, de la natation. Ce qui compte le plus est la constance dans l’activité. Faites un effort de volonté et instaurez des nouvelles habitudes, comme celle de faire un peu de sport tous les jours ou au moins 2-3 fois dans la semaine.Si vous n’êtes pas un grand sportif de nature, commencez doucement et augmentez au fur et à mesure la difficulté. Vous pouvez aussi pratiquer le sport en groupe, ce qui vous permettra d'allier l’utile à l’agréable. Vous pouvez ainsi rencontrer des nouvelles personnes qui partagent les mêmes passions que vous.Il faudra également éviter les sports de combat : le risque de blessure est plus grave après un certain âge et vous risquez de vous mettre plus facilement en danger qu’une personne jeune pratiquant le même sport.Tout d’abord, il faudra. Ne croyez pas aux régimes qui vous promettent monts et merveilles tout en mangeant beaucoup. Ces régimes existent et ont des résultats… mais à court terme ! A la longue, ces régimes peuvent favoriser des carences graves et même favoriser certaines maladies. Maigrir ne doit pas rimer avec d’autres problèmes de santé.Les nutritionnistes et les diététiciennes sont formels : pour maigrir durablement, il faut manger de tout en quantité suffisante, sans se priver pour éviter ensuite les fringales ou le « binge eating ».- Fruits- Légumes- Viandes- Oeufs- Poissons- Céréales- Produits laitiers- Epices- Huiles de grande qualité et variésIl est important de varier les espèces et les types d’aliments, car chaque aliment a une composition différente et il peut vous apporter des éléments nutritifs ou minéraux différents. Faites également attention à la qualité des aliments et privilégiez les repas frais.- Les jus et les sodas- Les desserts- Les charcuteries- Les aliments frits- Les aliments très transformés (ex : céréales transformés)- Les conserves- Les plats préparés industriels- L'alcool- Les produits « light »Souvent décriés, les aliments industriels sont très transformés et contiennent la plupart du temps, beaucoup plus de graisses, de sel ou de sucre que les aliments frais. C’est pour cette raison qu’il faudra les éviter, car maigrir avec ces aliments s’avérera plus difficile.Si vous le pouvez, il faut garder le même principe aussi après que vous avez atteint votre poids de forme, pour tout simplement être en meilleure santé. Privilégiez un bon poisson au lieu des poissons panés achetés dans le commerce ou encore un bon rumsteck à de la charcuterie industrielle.1. Maigrir pour atteindre le poids de forme que vous souhaitez2. Maintenir ce poids et votre santé en ayant un régime alimentaire diversifié et sainLes modes de cuisson d’un aliment impactent beaucoup aussi la teneur en calories de votre plat. C’est bien connu, les frites et les autres plats frits sont très caloriques.Quand vous allez frire un aliment, en plus des calories de votre aliment, vous allez ajouter les calories des huiles utilisées et certains aliments absorbent beaucoup d'huile, comme les frites ou les aubergines.Nous vous conseillons de privilégier les cuissons vapeur si possible, manger aussi les aliments crus (dans des salades par exemple, ou carpaccio ou encore des sushis) ou préparer votre plat préféré au four. Cela vous permettra de prendre plaisir en mangeant, tout en gardant un compteur calorique de chaque plat sous contrôle.Il faut aussi savoir que la cuisson à haute température des aliments peut détruire les nutriments. Il ne s’agit pas là de passer au « manger cru », mais vous pouvez ajuster les cuissons pour conserver les nutriments des aliments. Par exemple, voici comment la cuisson peut affecter les pommes de terres, selon la revue Femme Actuelle Les épices donnent du goût à vos plats et nous vous conseillons de les utiliser fréquemment. Plus d’épices dans certains plats permettent de relever le goût sans devoir y ajouter des graisses ou plus de sel.Certaines épices peuvent même aider à maigrir : le curcuma, la cannelle, les clous de girofle, la cardamome, les graines de fenouil, la vanille, le cumin et le poivre.Il ne s’agit pas là de trouver un aliment miracle, mais associés à un repas minceur de qualité ces épices peuvent relever le tout et vous aider à maigrir et prendre plaisir à manger ces repas.









Dans la même rubrique < > Les prix des fruits et légumes frais dans la tourmente des événements de 2020 Journée mondiale de la malbouffe : dix conseils pour manger mieux par Nathalie Negro Silver Fourchette : un concours de recettes dédié aux seniors