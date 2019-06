Article publié le 12/06/2019 à 01:00 | Lu 5 fois Les manipulations vertébrales contre la migraine ! Les manipulations vertébrales se révéleraient être une option thérapeutique efficace contre la migraine, dont elles limiteraient la fréquence et l’intensité.

Tels sont les résultats suggérés par cette méta-analyse publiée en mars 2019 dans la revue scientifique Headache : the journal of head and face pain, par des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université Harvard à Boston. Le point avec l’Association française de Chiropraxie.



Dans le cadre de cette grande étude, les bases de données PubMed et Cochrane Library ont été interrogées et six essais cliniques randomisés ont été inclus dans l’étude.



Pour chacune, l’intervention s’étalait sur une période de deux à six mois, le nombre de jours de migraine, l’intensité de la douleur et le niveau d’inaptitude généré par la migraine étaient mesurés.



Si les résultats sont positifs, les auteurs les considèrent toutefois comme préliminaires, eu égard aux limites méthodologiques des études incluses dans l’analyse.



Toutefois ces résultats confortent l’efficacité de l’approche chiropratique dans le traitement de la migraine et sont très encourageants pour les Français qui en souffrent. Selon la Fédération française de neurologie, « la prévalence de la migraine a ainsi pu être estimée à près de 20% de la population adulte avec une nette prédominance féminine (environ 3 femmes pour un homme).



Même si elle peut affecter les enfants et les sujets âgés, la migraine est majoritairement expressive pour la tranche d’âge entre 20 et 50 ans.









Dans la même rubrique : < > Troubles du sommeil : un risque pour votre santé bucco-dentaire Alimentation et santé bucco-dentaire : un équilibre fragile