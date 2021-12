Article publié le 16/12/2021 à 01:00 | Lu 80 fois Les joueurs seniors : comment les personnes âgées adoptent-elles les jeux vidéo ?





Les seniors aussi aiment les jeux vidéo ! Avec la digitalisation des échanges et des pratiques du quotidien, les personnes âgées ne font pas exception : elles sont connectées et apprécient de jouer devant un écran. Elles aussi possèdent au moins un smartphone, une tablette ou un ordinateur et aiment profiter de leur temps libre pour jouer aux jeux vidéo. La différence par rapport à ceux qui ont connu la culture du jeu vidéo et de l’écran depuis leur naissance se fait plutôt au niveau des modes de jeu, des supports et des utilisations de ces jeux.

En France, 7 millions de gamers ont plus de 60 ans

Par exemple, les seniors jouent moins sur une console de jeu que sur un téléphone ou un ordinateur. Si une console comme la Nintendo Wii est appréciée par les personnes âgées pour sa maniabilité et son intuitivité, l’accès au jeu vidéo se fait surtout par les appareils disponibles facilement.



Le téléphone et l’ordinateur représentent à ce titre des outils simples et efficaces. Une fois devant l’appareil, le gamer senior apprécie surtout les jeux de cartes ou les jeux de plateaux traditionnels mais numérisés.



Cet attrait s’explique par la connaissance déjà acquise depuis longtemps de ces jeux : la version numérique fait juste évoluer le support et l’utilisateur n’a pas à apprendre de nouvelles règles, ce qui est à la fois rassurant et peu contraignant.



D’autres, plus curieux, n’hésitent pas à se lancer dans des jeux de plateformes plus complexes, luttant contre des dragons ou cherchant à développer une société,



Pour jouer devant un écran, le gamer senior n’est pas forcément attiré systématiquement par le jeu en ligne mais il peut aussi l’apprécier… Lorsqu’ils sont habitués à jouer sur leur smartphone ou leur tablette, les seniors se tournent en effet facilement vers les



Beaucoup proposent des modes multi-joueurs qui sont très prisés, car la connexion avec d’autres profils possède un effet sociabilisant positif. Les fenêtres de conversation permettent effectivement d’échanger quelques mots avec un coéquipier ou un adversaire éphémère.



Les utilisateurs sont ainsi heureux de se retrouver avec d’autres joueurs autour d’une table virtuelle et peuvent nouer de nouvelles amitiés électroniques avec qui ils se retrouvent régulièrement pour disputer une partie.



Des vertus thérapeutiques

S’il y a un gain moral à effectuer une session de jeu vidéo, il faut aussi ajouter le bienfait physique. En effet, les jeux vidéo possèdent des vertus thérapeutiques, notamment en ce qui concerne les facteurs cognitifs ou sensoriels.



En jouant, la personne âgée peut par exemple, développer ses facultés de mémoire courte ou de concentration. Ces dernières années, des jeux vidéo ont d’ailleurs été développés à destination de patients atteints de pathologies spécifiques.



Ces jeux font partie de la



De même, dans certaines maisons de retraite ou établissements de santé, des consoles de jeu ont été installées. Aidés par le personnel médical dans le lancement des jeux si ceux-ci sont complexes, les séniors s’amusent ensuite devant la télévision ou l’ordinateur.



L’exercice fait alors partie intégrante des activités et participe à la sociabilité des pensionnaires. Cela peut aussi s’effectuer dans le cadre familial. Le jeu reste au cœur de l’échange, c’est simplement le support qui évolue avec la digitalisation.



