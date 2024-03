Les garçons et Guillaume à table ! Au Funambule Montmartre : émotions et rires au rendez-vous Cette œuvre singulière a été créée pour le théâtre en 1988 par Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie Française, puis adaptée au cinéma en 2013 par lui-même. Un franc succès public confirme les 4 prix reçus par le film.











Seul en scène, Guillaume égrène avec innocence ses souvenirs d’enfance, mi fille, mi garçon, sous le regard omniprésent de sa mère au caractère bien trempé.



Fragile et en devenir, il s’interroge avec candeur sur la perception de son identité à travers le regard des autres. Un sujet existentiel grave, mais traité ici avec grande légèreté ; les clichés de genre étant totalement assumés.



Incarnant à lui tout seul une foule de personnages haut en couleur, de tous âges et de toutes conditions, l’acteur jongle sans transition d’une situation à l’autre, souvent cocasses ou absurdes, mais bien réelles puisqu’il les a vécues dans sa chair et dans son âme. Guillaume ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur.



Se métamorphosant pour incarner chaque scène et la vivre intensément, il danse, chante, masse, joue saute, rêve, imagine, parle anglais, espagnol, médite, dépasse, souffre, soupire, pleure, rit, s’interroge, s’introspecte… Mais avance toujours avec confiance car, malgré tout, rien ne l’arrête.



Le comédien liégeois Jean-François Breuer, bien connu dans son pays, excelle dans ce rôle multifaces. Par son jeu alerte, joyeux et généreux, il nous livre une performance extraordinaire. Il est irrésistiblement drôle et bouleversant de sincérité.



La mise en scène de Patrice Mincke, « foutraquement » bien réglée, avec cet amoncellement de valises dédiées à chaque situation, les costumes d’Anne Guilleray et les lumières de Philippe Catalano contribuent à nous restituer l’univers intérieur chaotique de ce personnage attachant.



De cette équation réunissant tous ces talents résulte une création atypique et onirique qui nous réconcilie avec les différences.



Alex Kiev



Théâtre Funambule

Jusqu’au 30/04/2024

Lundis et mardis 19h ou 21 h

53 rue des Saules / 75018 Paris Reprise au théâtre du Funambule Montmartre (à la suite d’un repérage au festival d’Avignon) quelques années plus tard et revisitée par le comédien Jean-François Breuer, la pièce est mise en scène par Patrice Mincke.Seul en scène, Guillaume égrène avec innocence ses souvenirs d’enfance, mi fille, mi garçon, sous le regard omniprésent de sa mère au caractère bien trempé.Fragile et en devenir, il s’interroge avec candeur sur la perception de son identité à travers le regard des autres. Un sujet existentiel grave, mais traité ici avec grande légèreté ; les clichés de genre étant totalement assumés.Incarnant à lui tout seul une foule de personnages haut en couleur, de tous âges et de toutes conditions, l’acteur jongle sans transition d’une situation à l’autre, souvent cocasses ou absurdes, mais bien réelles puisqu’il les a vécues dans sa chair et dans son âme. Guillaume ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur.Se métamorphosant pour incarner chaque scène et la vivre intensément, il danse, chante, masse, joue saute, rêve, imagine, parle anglais, espagnol, médite, dépasse, souffre, soupire, pleure, rit, s’interroge, s’introspecte… Mais avance toujours avec confiance car, malgré tout, rien ne l’arrête.Le comédien liégeois Jean-François Breuer, bien connu dans son pays, excelle dans ce rôle multifaces. Par son jeu alerte, joyeux et généreux, il nous livre une performance extraordinaire. Il est irrésistiblement drôle et bouleversant de sincérité.La mise en scène de Patrice Mincke, « foutraquement » bien réglée, avec cet amoncellement de valises dédiées à chaque situation, les costumes d’Anne Guilleray et les lumières de Philippe Catalano contribuent à nous restituer l’univers intérieur chaotique de ce personnage attachant.De cette équation réunissant tous ces talents résulte une création atypique et onirique qui nous réconcilie avec les différences.Alex KievJusqu’au 30/04/2024Lundis et mardis 19h ou 21 h53 rue des Saules / 75018 Paris



Article publié le 11/03/2024 à 01:00 | Lu 455 fois



Dans la même rubrique < > Toute une vie sans se voir au studio Hébertot : beaucoup de mots d'amour Le cercle des poètes disparus de Tom Schulman au Théâtre Antoine : l'émotion retrouvée ! Pauvre Bitos de Jean Anouilh, au Théâtre Hébertot : cruel jeu de rôles