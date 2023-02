Les douleurs de l'épaule : le point avec l'association française de chiropraxie L’épaule est un regroupement d’articulations qui se combinent avec des muscles et des tendons, ensemble, ils permettent une grande possibilité de mouvements. L’épaule a un rôle primordial dans la mobilité du bras. Des douleurs basées à l’épaule peuvent donc s’avérer très handicapantes.









Les causes de la douleur de l'épaule



Plusieurs causes de douleurs de l’épaule existent, mais la plus commune est la tendinite de la coiffe des rotateurs. Il s’agit d’une inflammation des tendons qui provoque de vives douleurs lors de la sollicitation de l’épaule.



Mais les douleurs de l’épaule peuvent être le résultat d’autres pathologies :

arthrite dans l'articulation de l'épaule

excroissance osseuse dans la région de l'épaule

bursite

fracture d’un des os de l'épaule

dislocation de l'épaule (on parle aussi de luxation de l’épaule)

surutilisation ou blessure des tendons voisins

déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs - capsulite rétractile ou épaule gelée Dans de nombreux cas, les douleurs de l'épaule ont une origine musculaire ou tendineuse. Elles peuvent être dues à une sur-sollicitation de l'épaule dans le cadre d'un travail physique et répétitif, ou lors d'une pratique sportive trop intensive.

Les symptômes communs de la douleur de l'épaule Dans toutes les pathologies recensées, plusieurs symptômes communs existent, cependant, la localisation de la douleur sera différente selon la pathologie.



Il est question généralement d’une douleur persistante dans l’articulation de l’épaule, que ce soit à l’avant, à l’arrière et dans la partie supérieure de l’épaule. Cette douleur est souvent associée à une réduction de la mobilité de l’épaule ainsi que d’une faiblesse de l’avant-bras.

Les symptômes de l'épaule disloquée ou luxée Une épaule luxée se traduit par une douleur intense au niveau de l’articulation scapulo-humérale. Il est possible de ressentir une sensation de glissement de l’articulation lorsque que l’épaule est disloquée, la douleur peut se diffuser sur l’ensemble du bras. Une épaule luxée peut amener à une incapacité de mouvement du bras.

Les symptômes de l'épaule gelée L’épaule gelée se traduit généralement dans un premier temps par une douleur importante localisée à l’épaule présente la journée mais aussi la nuit.



Dans un second temps, souvent un ou deux mois après le début de la douleur d’épaule), l’épaule touchée devienne de plus en plus raide, avec une difficulté croissante à la mobiliser. Cette raideur persiste de nombreux mois, on parle souvent de 18 mois.

Les symptômes de la bursite de l'épaule La bursite de l’épaule se traduit par une douleur et un parfois par gonflement à l’intérieur ou autour de l’articulation concernée. Il est courant que la bursite de l’épaule entraîne une raideur ainsi qu’une difficulté de mouvement de l’épaule.

Le diagnostic de l'origine de la douleur Pour diagnostiquer l’origine de la douleur, dans un premier temps, un examen physique complet va permettre de déceler une anomalie physique comme des gonflements, des rougeurs, un défaut de mobilité et une faiblesse musculaire.



L’interrogatoire du patient, en particulier sur ses habitudes de vie et sur l’historique de ses douleurs donne des informations clés. Si cette première étape ne suffit pas, dans un second temps, d’autres moyens peuvent être mis en place : radiographies, échographie ou encore IRM.



Dans certains cas, une arthroscopie peut être recommandée, cet examen chirurgical permet d’examiner l’intérieur de l’articulation et de révéler des lésions sur les tissus mous, s’il y en a.

Douleurs de l'épaule et chiropraxie



Des preuves scientifiques de la chiropraxie sont notamment rapportées dans le traitement de la tendinite de la coiffe des rotateurs.



Source Pour les personnes présentant des douleurs à l'épaule, un suivi chiropratique peut être tout à fait adapté pour retrouver une mobilité de l'épaule mais aussi pour atténuer les douleurs progressivement.

Article publié le 23/02/2023 à 01:00 | Lu 87 fois



