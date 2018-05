Article publié le 02/05/2018 à 01:00 | Lu 230 fois Les croisières du Centenaire : la Première guerre mondiale au fil de l'eau Le croisiériste La péniche Daphné propose du 1er juillet au 29 aout 2018, une manière très originale et instructive de commémorer la fin de la Première guerre mondiale. Comment ? en naviguant au fil des fleuves, des rivières et de canaux, sur les lieux historiques du conflit. Pour les passionnés d’histoire.





Ces navigations fluviales sont devenues si demandées, que les croisiéristes commencent à formater des croisières thématiques. Lecture, théâtre, musique, cultures sont d’ores et déjà des grands classiques. De son côté, La péniche Daphné a opté pour l’histoire avec un grand « H ».



En effet, du 1er juillet au 29 août 2018, à l’occasion de la Commémoration de la fin de la Première guerre mondiale, le bateau accueillera des hôtes à bord entre Paris et Bruxelles. L’idée ? Passer quelques jours au fil des fleuves, des rivières et des canaux, sur les lieux historiques du conflit.



Au programme ? Château-Thierry, Verdun, Namur, Dunkerque, Péronne, etc. sont quelques-unes des étapes qui permettront aux matelots occasionnels d’embarquer et de débarquer. Ceux-ci assisteront aux manœuvres (amarrages, écluses…) et partageront la vie à bord. Ils pourront aussi, le temps des escales, visiter les sites historiques et culturels du parcours.



« Paris – Bruxelles, 1918 – 2018 : la paix au fil de l’eau », manifestation labellisée par la Mission du centenaire, est une initiative de Christine Gélain.



Propriétaire et exploitante de péniches traditionnelles depuis plus de trente ans, Christine affrète simultanément et sur le même parcours une péniche-exposition qui présente : "Les mariniers pendant la Grande Guerre", exposition réalisée par le musée de la Batellerie et des Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine.



Plus concrètement, la péniche Daphné offre quatre cabines doubles confortables (salle de douche et WC privatifs) ainsi que de vastes espaces communs intérieurs et extérieurs pour profiter pleinement des paysages.



Tel. : + 33 1 30 36 18 88 - + 33 6 09 26 80 58

E-mail : De nos jours, la croisière fluviale a le vent en poupe. En effet, c’est un excellent moyen de découvrir du pays à un rythme plus lent et avec une approche totalement différente. Il suffit de voir le succès rencontré par Croisieurope.Ces navigations fluviales sont devenues si demandées, que les croisiéristes commencent à formater des croisières thématiques. Lecture, théâtre, musique, cultures sont d’ores et déjà des grands classiques. De son côté, La péniche Daphné a opté pour l’histoire avec un grand « H ».En effet, du 1er juillet au 29 août 2018, à l’occasion de la Commémoration de la fin de la Première guerre mondiale, le bateau accueillera des hôtes à bord entre Paris et Bruxelles. L’idée ? Passer quelques jours au fil des fleuves, des rivières et des canaux, sur les lieux historiques du conflit.Au programme ? Château-Thierry, Verdun, Namur, Dunkerque, Péronne, etc. sont quelques-unes des étapes qui permettront aux matelots occasionnels d’embarquer et de débarquer. Ceux-ci assisteront aux manœuvres (amarrages, écluses…) et partageront la vie à bord. Ils pourront aussi, le temps des escales, visiter les sites historiques et culturels du parcours.« Paris – Bruxelles, 1918 – 2018 : la paix au fil de l’eau », manifestation labellisée par la Mission du centenaire, est une initiative de Christine Gélain.Propriétaire et exploitante de péniches traditionnelles depuis plus de trente ans, Christine affrète simultanément et sur le même parcours une péniche-exposition qui présente : "Les mariniers pendant la Grande Guerre", exposition réalisée par le musée de la Batellerie et des Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine.Plus concrètement, la péniche Daphné offre quatre cabines doubles confortables (salle de douche et WC privatifs) ainsi que de vastes espaces communs intérieurs et extérieurs pour profiter pleinement des paysages.Tel. : + 33 1 30 36 18 88 - + 33 6 09 26 80 58E-mail : info@bateaudaphne.com