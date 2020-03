Article publié le 27/03/2020 à 01:00 | Lu 106 fois Les aliments antioxydants à consommer au quotidien Le processus d'oxydation dans le corps humain donne lieu à des produits chimiques instables appelés radicaux libres. Ces radicaux libres endommagent les membranes cellulaires et d'autres structures du corps. Ils représentent ainsi la cause de nombreuses pathologies, notamment les maladies cardiaques et certains cancers.





Tous les aliments contenant des antioxydants n'ont pas la même capacité antioxydante !



Les niveaux d'antioxydants contenus dans les aliments ne reflètent pas nécessairement leur capacité antioxydante totale. En effet, cela dépend également des interactions synergiques entre les différentes molécules alimentaires, y compris leur biodisponibilité.



L’idée est simple, plus l'aliment a un pouvoir antioxydant élevé, plus il dispose quantitativement de propriétés antioxydantes. C'est-à-dire qu’il neutralise plus efficacement les radicaux libres nocifs pour l’organisme.



La capacité antioxydante totale d’un aliment est mesurée selon une valeur ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). À titre d’exemple : les bleuets sauvages ont une valeur ORAC de 9.621, tandis que les bleuets ordinaires n'ont qu'un ORAC de 4.669 !



Voici une sélection d’aliments reconnus comme ayant une forte capacité antioxydante

Les antioxydants sont très faciles à ajouter à votre alimentation. Sur la base des scores ORAC provenant d'un grand nombre de sources, voici quelques-uns des meilleurs aliments antioxydants :



Le clou de girofle

En plus de contenir plusieurs vitamines et minéraux, les clous de girofle regorgent d’antioxydants naturels (ORAC moyen de 290.283/100g), dont l’eugénol et la quercétine sont les plus importants. Les smoothies frais constituent un moyen facile pour intégrer davantage le clou de girofle dans l’alimentation.



L’origan

L’origan fournit jusqu'à 20 fois plus d'antioxydants que l'aneth, le thym ou le romarin. Il fournit aussi un pouvoir antioxydant supérieur à celui des bleuets et des oranges. L'origan séché a des concentrations en antioxydants encore plus élevées que les feuilles fraîches parce que l'eau a été éliminée. Il parfume les sauces, les rôtis de légumes ou les salades de lentilles. Vous pouvez ajouter quelques brins à l'huile d'olive pour une infusion de saveur.



La cannelle

Cette épice ancienne, tirée de l'écorce des arbres tropicaux, possède l'un des niveaux d'antioxydants les plus élevés de toutes les épices. Une cuillère à café de cannelle a autant de capacité antioxydante qu'une tasse de jus de grenade ou une demi-tasse de bleuets. Cette épice chaude fonctionne très bien mélangée dans un bol de flocons d'avoine chaud ou avec votre lait ou café du matin.



Le curcuma

Le curcuma contient de la curcumine, une substance aux caractéristiques anti-inflammatoires et antioxydantes hors pair. Avec un indice ORAC de 159.277, le curcuma neutralise les radicaux libres. Il stimule également les propres enzymes antioxydantes de l’organisme. Ajoutez-le à l'eau dans laquelle le riz ou les lentilles sont cuits. Il se marie bien avec d'autres épices comme le cumin, la coriandre, le poivre de Cayenne et la cannelle.



La betterave

Les betteraves rouges se classent parmi les légumes antioxydants les plus puissants. Les antioxydants de la betterave sont principalement constitués d'acides phénoliques, de flavonoïdes et de catéchines.



C'est également l'une des sources les plus riches de glutamine, un acide aminé essentiel au maintien du tractus intestinal. Le jus de betterave constitue le meilleur moyen de profiter de ses bienfaits. N’hésitez pas à l’associer avec du curcuma pour maximiser votre apport en antioxydants !



