Les Vieux de Claus Drexel : un très beau documentaire au cinéma qui donne la parole aux anciens Le nouveau film-documentaire de Claus Drexel, Les Vieux, sort dans les salles obscures le 24 avril 2024. La thématique : un voyage à travers la France pour aller à la rencontre de ces "vieux", afin de découvrir leur vie et d’écouter ce qu’ils ont à nous dire !

A l'origine de ce beau documentaire, la volonté du réalisateur Claus Drexel de rencontrer et, surtout, d’écouter ces personnes âgées que la société occidentale, centrée sur la consommation, le productivisme et le profit, ne considère souvent plus que comme un problème, un fardeau voire même, des coûts.



Au cours de ce long-métrage, Claus Drexel a rencontrées de très nombreuses personnes âgéees, toutes très différentes. Et le cinéaste de s’interroger : « C’est quoi être vieux ? À quel âge l’est-on ? C’est une question dont nous avons beaucoup débattu avec Laurent Lavolé, mon producteur ».



Et de préciser : « Devions-nous nous concentrer sur les centenaires qui sont plus de vingt mille en France ? Le choix nous semblait trop théorique. Nous sommes tombés d’accord pour rencontrer des personnes nées avant le début de la deuxième guerre mondiale ».



Pour ce faire, Claus Drexel a fait un tour de France de la vieillesse pour aller à la rencontre de ces anciens qui raconte, en plus de la vie de ces ainés, celle d’un pays et de sa transformation…



Et Claude Drexel de préciser : « Comme je le dis toujours à propos de mes documentaires : 'Ce n’est pas un film sur une thématique mais sur quelques personnes que j’ai rencontrées, avec un point de vue différent pour chacune ».

Publié le 10/04/2024 à 02:00 | Lu 197 fois









