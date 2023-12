Les Thermalies 2024 : le point sur les mini-cures thermales Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme LA référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. Ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21. Le point sur les mini-cures thermales.











Ces pauses revitalisantes tirent parti des propriétés curatives des sources thermales, offrant une parenthèse régénératrice où le corps et l'esprit se réconcilient avec les bienfaits de la nature.



De plus en plus plébiscitées, ces mini-cures se présentent comme une réponse éclairée à la quête contemporaine d'équilibre et de santé, invitant chacun à vivre l'expérience apaisante et bienfaisante des eaux thermales pour un mieux-être durable.



Voici les programmes bien-être et santé proposés par les stations thermales en 2024.



Les Thermes de Balaruc-Les-Bains : Escales Évasion

Les Thermes de Balaruc les Bains dévoilent cette année l'Escale Evasion, une expérience bienfaisante de 5 jours pour se reconnecter à son corps et à son esprit. Le programme de cette mini-cure comprend, chaque jour, 5 soins thermaux plus une activité santé.



Les soins à base d’eau thermale de Balaruc-les-Bains apportent le soulagement des tensions musculaires et maux articulaires pour une détente globale et profonde du corps.



Ce relâchement est propice à une évasion et un retour au calme de l’esprit. L’établissement propose d’accentuer ce bénéfice par une activité santé d’une cinquantaine de minutes.



Au programme : une séance individuelle en hypnothérapie, sophrologie et trois séances d’activités collectives à choisir entre stretching, gym douce ou marche bâton.



Arrêter le tabac à Aix-les-Bains

À Aix-les-Bains, entre lac et montagnes, le Domaine de Marlioz offre des programmes efficaces dans le traitement des voies respiratoires. Grâce à l’eau soufrée qui apaise et décongestionne les muqueuses, les thermes proposent un programme pour arrêter le tabac.



Cette mini-cure de 6 jours prévoit : 30 soins thermaux en voie respiratoire, 2 séances de sophrologie pour apaiser l’esprit, 7 soins individuels de balnéothérapie, 3 soins Nuxe de 30 minutes chacun et 6 accès à l’espace détente. C’est un formidable starter pour rompre la dépendance au tabac en douceur.



Programme anti-stress à Châtel Guyon

Pour ceux qui souhaitent éliminer le stress accumulé et apaiser les tensions musculaires, le resort thermal AIGA propose un mini-séjour au cœur de la nature.



Les soins d’hydrothérapie à l’eau thermale naturelle, riche en magnésium et silicium issus des profondeurs volcaniques apportent le relâchement musculaire. De plus, les bienfaits des actifs naturels de calendula et de betterave renforcent la détente.



Le programme « Me relaxer au calme des volcans » de 5 jours comprend : 5 bains apaisants, 3 bains de boue thermale ou douches de boue thermale, 2 massages relaxants à l’huile bio de calendula, un massage délassant sous affusion de l’eau thermale, 3 douches générales et locales au jet, un gommage

du corps bio au calendula et au sucre de betterave, 2 soins des mains à la vapeur thermale et une séance d’assouplissements/étirements ou Pilates.



Soulager la douleur à La Léchère

La nouvelle mini-cure de 6 jours Fibromyalgie et douleurs chroniques avec un accès quotidien aux

soins thermaux (bains, boue, infrarouge, ...) dispensés au Spa thermale O des Lauzes ainsi que 5 ateliers (gestion du stress, gestion de la douleur et de l’estime de soi, activité physique adaptée, alimentation et sommeil).



Cette cure offre une prise en charge individuelle avec une mesure du stress au début et à la fin du séjour, une mise en place d’accompagnement d’un coach en gestion de la douleur ainsi qu’un programme personnalisé à suivre à domicile.



Dans le cadre de ce programme, la solution Remedee Labs sera proposée. Cette solution comprend un bracelet de neuromodulation, par ondes millimétriques, stimulant la sécrétion d’endorphine, l’anti-douleur naturel de l’organisme.



Ce bracelet est associé à une prise en charge globale avec accès à une plateforme digitale permettant à la fois d’être accompagné à distance mais aussi d’accéder à différents modules disponibles 24h/24 (nutrition, activités physiques, mindfulness)*.



Mini-cure post cancer à Vichy

Forts de leur expérience en accompagnement post-cancer du sein, les Thermes des Dômes, de la station thermale de Vichy ont élaboré un programme de soins afin d’offrir aux curistes en quête de reconstruction physique, psychologique et sociale après la maladie un programme sur mesure.



Ce séjour de 5 demi-journées comprend 24 soins (bains thermaux, application de boue thermale, modelage sous affusion, modelages aux huiles chaudes, douche de Vichy, rencontre avec une psychomotricienne, consultation et cuisine diététiques, accès aux cours d'aquagym et renforcement musculaire).



Échappée instant 100% Féminin en Normandie

Avec la ménopause, une nouvelle étape arrive dans la vie de femme. Le corps va connaître une transformation physiologique.



C’est donc le bon moment de se prendre en main et faire une pause 100% détente et beauté avec le nouveau programme de 5 jours proposé par les Thermes de Bagnoles de l’Orne : L’Échappée instant 100% Féminin.



Au menu : 3 bains sur mesure hydromassants ou apaisants avec chromothérapie aux actifs de pomme, 2 douches sous affusion, une application d’argile relaxante et décontracturante du dos, une séance de pressothérapie, une séance de lit massant, une séance de lit flottaison Plénitude, un soin visage nature unique, 2 douches générales au jet, un gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol, une séance de Pédi-Kneipp et un massage sur-mesure de 50 minutes. Un véritable cocon de bien-être.



25-28 Janvier 2024 - Paris

19-21 Janvier 2024 - Lyon

www.thermalies.com



*L’efficacité́ du système sur les douleurs chroniques et la fibromyalgie a été validé par deux études cliniques présentées au congrès de l’EULAR à Milan en juin 2023 et plus récemment devant l’American Collège of Rhumatologie à san Diego. Article publié le 04/12/2023 à 01:00 | Lu 383 fois



