Les Thermalies 2024 : le point sur les cures qui ralentissent le temps qui passe Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme LA référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. En 2024, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21 Janvier à la Cité Internationale à Lyon. Les points sur les cures qui ralentissent le temps qui passe.







Le passage du temps laisse souvent son empreinte sur notre peau. Le teint, jadis éclatant, tend à perdre de sa luminosité, les rides font leur apparition et la fermeté de la peau diminue progressivement…



Dans ce contexte, qui n'a jamais rêvé préserver l'éclat et la jeunesse de sa peau le plus longtemps possible ?



Aujourd'hui, grâce à la combinaison judicieuse d'une hygiène de vie saine et de soins anti-âge adaptés, il est tout à fait possible de ralentir les effets du vieillissement.



Les centres de thalassothérapie ont fait un pas en avant en développant des cures spécialement conçues pour répondre à ce besoin.



Ces programmes offrent une approche holistique qui marie les bienfaits de la nature et de la science pour aider à préserver la jeunesse et à révéler la beauté intérieure.





Thermes marins de St Malo : Séjour Mer & Anti-Âge



Premier séjour à intégrer un soin visage chaque jour en complément des 18 soins thalasso & spa. Il offre également l’opportunité de découvrir toute la richesse et l’efficacité de Pure Mer Global Anti-Âge, la nouvelle ligne premium anti-âge des Thermes Marins de Saint-Malo.



Les soins d’hydrothérapie vont agir au niveau interne. Ils permettent de gagner en vitalité, de rééquilibrer l’organisme, de diminuer les douleurs et d’améliorer le sommeil tout en boostant les défenses immunitaires.



Les soins spa visage et corps vont agir sur les signes extérieurs du vieillissement (rides, déshydratation, relâchement des tissus, perte de fermeté, perte d’éclat). Ce séjour est basé sur la meilleure des stratégies anti-âge, une synergie d’expertise visage et corps pour prévenir l’apparition

des signes de l’âge et les réparer. 6 jours / 6 nuits.





Alliance Pornic Thalasso : L’anti-âge au naturel



De plus en plus de personnes optent pour des approches holistiques, alliant soins naturels, alimentation saine et bien-être mental pour préserver leur jeunesse et leur vitalité.



Pour aller encore plus loin dans cette démarche holistique, Alliance Pornic Thalasso & Spa offre une alternative équilibrée et durable pour rayonner à tout âge, en respectant le rythme naturel de notre être, la cure Anti-âge au naturel.



Ce programme allie des soins thalasso revigorants, des rituels spa raffermissants, une approche diététique et sportive, ainsi que des soins intensifs anti-âge dont deux séances Waves-Booster de collagène et élastine, le tout orchestré par un équipe d’experts.



Plus particulièrement, ce programme permet de profiter de manière unique des trois soins exclusifs proposés par Habi, la facialiste et créatrice de massages énergétiques : une séance de Kobido, une séance d'Acu-lifting, un soin dynamisant utilisant vingt à trente aiguilles fines sur le visage pour un effet liftant, et un atelier Yoga du visage.





Valdys Resort Hotel & Spa: Harmonie Visage, Corps & Esprit



Valdys a imaginé un programme complet axé sur trois dimensions, le visage, le corps et l’esprit, pour permettre de (re)trouver une harmonie et un équilibre parfaits.



Ce séjour, qui se veut holistique, combine une série de soins reminéralisants pour un visage plus radieux et un corps relaxé. Les séances individuelles d’équilibre corps et esprit sont encadrées par des

coachs ou praticiens Valdys formés par un sophrologue.



Elles viennent traiter en profondeur l’intérieur pour alléger l’esprit et favoriser le lâcher-prise.





Emeria Dinard : Ma Parenthèse Beauté



Cette nouvelle cure est destinée aux personnes qui souhaitent s’occuper à la fois de leur visage et de leur corps, en associant des soins de thalasso et des soins spa d’exception. Cette cure combine détente et technologie pour prévenir et agir sur les signes de l’âge et offrir des soins d’excellence.



Avant le début de la cure un diagnostic de la peau avec l’IA CHECK est pratiqué. Cet outil est basé sur l’intelligence artificielle, via une prise de vue du visage pour évaluer et analyser les besoins de la peau. Il permet d’adapter le traitement.



L’équipe d’experts combine la puissance de la relaxation marine avec des rituels manuels d’excellence et des technologies de pointe.



Au menu : une séance de Jet Peel et un soin Voile de Douceur pour préparer et hydrater la peau. Puis deux soins visage et 2 séances de Waves 21 pour stimuler le corps, un massage à 4 mains et un soin des pieds Feetcalm pour un effet lâcher-prise.



Le programme est complété par 10 soins individuels de thalassothérapie. Au total les 18 soins sont prévu pour retrouver la beauté du corps et du visage.





Thalasso Concarneau : Cure second Printemps



La vie d’une femme est rythmée par des changements physiologiques, son corps et ses émotions évoluent.



Pour mieux vivre ces transformations et rééquilibrer harmonieusement ces énergies, Thalasso Concarneau a élaboré un programme féminin inédit.



Pensé pour apprivoiser cette période de bouleversement hormonal et vivre sereinement ce corps modifié, le programme associe les bienfaits de la thalassothérapie à ceux de la médecine

chinoise, pour laquelle le second printemps évoque la renaissance, la libération et la sérénité.



Premier rendez-vous du programme, la séance de naturopathie associe les Fleurs de Bach, oriente les soins spécifiques à venir et permet de repartir avec des conseils personnalisés à mettre en place, au quotidien, après la cure. 6 jours / 6 nuits, 19 soins.





Thalasso Previthal : Cure Bio Marine



Adopter le bio dans la cure mêlant détente et beauté, permet de profiter des bienfaits de la mer tout en respectant sa peau, son corps et l'environnement. Préparer sa peau (gommage corps au beurre de karité et à l'huile de coco Bio).



Se reminéraliser et s'hydrater (bains de mer hydromassants, pluie marine, bains d'algues, enveloppement à l'argile blanche et eaux florale de bleuet Bio, douche à jet). Se tonifier (aquagym, sophrologie).



Se relaxer (lit hydromassant, massage du dos plénitude Bio, soin du visage Bio hydratant, massage Californien plénitude Bio). La cure Bio Marine est prévue sur 4 jours avec 16 soins.

