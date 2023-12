Les Thermalies 2024 : le point sur les cures ménopauses, post-cancer du sein et sii ​Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme LA référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. Ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21. Le point sur les cures ménopauses, post-cancer du sein et sii.







Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face aux maladies. Différences génétiques, hormonales,

anatomiques... Certaines maladies touchent davantage les femmes que les hommes. Face à ces différences, le thermalisme et la thalassothérapie se profilent comme des solutions.



En tirant parti des propriétés de l'eau thermale et marine, ces approches personnalisées offrent un soulagement adapté aux besoins spécifiques de chaque genre. Ainsi comprendre ces disparités est essentiel pour une approche holistique.



Le thermalisme et la thalassothérapie, exploitent les bienfaits naturels de l'eau et offrent des alternatives thérapeutiques précieuses pour surmonter les défis de santé des femmes.



La ménopause, est étape

La ménopause, étape incontournable, marque un profond changement dans la vie d'une femme. En 2024 plusieurs cures dédiées à aider les femmes à mieux vivre cette période qui s’accompagne de désagréments physiques et moral chez certaines d’entre elles.



Thalazur en 2024 : cure ménopause

Thalazur met en place en 2024 une cure ménopause dans 7 de ses établissements. Thalazur s’est associé à Sophie Kune, auteur du livre "Game is not ovaire", pour élaborer cette cure de 6 jours et accompagner les femmes à traverser la ménopause de façon positive.



Après avoir listé et évalué les 34 symptômes de la ménopause, 5 piliers ont été définis afin de créer le programme le plus adapté : alimentation vitaminée, activité physique et tonicité optimisée, équilibre émotionnel retrouvé, corps boosté, beauté affirmée.



Thermes de Brides-les-Bains : un séjour Meno'Pause

Les Thermes de Brides-les-Bains proposent un séjour Méno'Pause : Un programme spécifique (pré)ménopause.



Pendant 9 jours, des professionnels se relaient pour apporter des réponses et procurer plus de 51 soins et activités : nutrition avec un diététicien, 3 ateliers spécifiques, une conférence" Ménopause poids et santé", des activités physiques et de bien-être (4 séances d'aquaforme, 9 jours d'activités physiques encadrées dans un espace dédié), 14 soins thermaux individuels, soins visage et corps...



Les cures post-cancer du sein

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, avec plus de 42.000 cas chaque année. Dans le cas précis du cancer du sein, on pense que les hormones sexuelles féminines jouent un rôle prépondérant chez les femmes. La phase post-cancer est un moment important qui nécessite une aide. De nombreux centres de thalassothérapie et thermaux proposent des cures post-cancer.



Immersion Douce Renaissance à Roz Marine Thalasso Perros Guirec

Ce programme de 4 ou 6 jours s’adresse à des femmes en complète rémission suite à un cancer qui souhaitent être accompagnées dans un environnement propice au bien-être qu’est une thalasso. Un kinésithérapeuthe, spécialisé dans la prise en charge post-cancer, les accompagne à travers les soins, mais aussi les activités sportives adaptées, ce qui implique une reprise de confiance en soi tout en douceur.



Cette immersion aide à se reconstruire physiquement et moralement. Pour chaque cure, un entretien de début de programme suivi de 12 ou 18 soins individuels, et 2 à 4 activités sportives sont 2 à 4 activités sportives sont prévus. prévus.



Les Thermes Marins de St Malo : 3 nouvelles offres post-cancer

Ces nouvelles offres ont pour objectif d’aider les clients en post-cancer à se ressourcer, renouer avec leur corps, améliorer durablement leur qualité de vie et retrouver des émotions positives.



Une équipe composée de professionnels de la santé et du bien-être, avec notamment 3 médecins, des oncologues réputés et des équipes spécialisées a permis de concevoir trois offres dédiées.



Le forfait Vitalité d’une demi-journée, l’escapade Renouveau (2 jours/2 nuits), et le séjour Mer & Post Cancer (6 jours/6 nuits) et son programme personnalisé de 18 soins de thalasso relaxants et régénérants, visant à se réapproprier en douceur son corps après les traitements.



VY Resort Thermal : Mini-cure post cancer du sein

Les Thermes de Vichy, forts de leur expérience en accompagnement post cancer du sein, ont élaboré un programme de 6, 9 ou 12 jours afin d’accompagner les femmes dans leur quête de reconstruction physique, psychologique et sociale après la maladie.



Les objectifs principaux de ces programmes sont d’améliorer durablement leur qualité de vie et limiter le risque de récidive en leur apportant des clefs pour stabiliser le poids, soulager les douleurs, détendre et reprendre confiance en soi. La combinaison des bienfaits des soins thermaux et des protocoles personnalisés effectués par des professionnels atténue les séquelles physiques et psychiques.



Les soins adaptés à chaque cas permettent de renouer avec son corps et avancer en symbiose avec lui. Ils sont complétés par des soins détente (modelages aux huiles chaudes, douche de Vichy à 4 mains...) et des entretiens et ateliers spécifiques avec des experts : diététicienne, psychomotricienne et coach sportif.



Programme post-cancer de Balaruc-les-Bains

Adossée à une cure thermale de 18 jours, cette cure thermale est spécialement conçue pour accompagner la convalescence des patientes qui ont suivi un traitement contre le cancer du sein.



Au-delà des soins thermaux, les curistes bénéficient notamment d’un suivi rigoureux à 6, 12 et 18 mois, effectué par le centre de recherche Jean Perrin de Clermont Ferrand. L'eau thermale de Balaruc-les-Bains permet d’améliorer l’aspect des muqueuses et de la peau, de réduire les douleurs articulaires, d’atténuer l’anxiété et le stress laissés par la maladie.



Le médecin thermal accompagne chaque patiente. Le programme de 18 jours comprend (bilan médical individuel, 11 heures d'activité physique, groupe avec psychologue, nutritionniste, relaxation et 48 soins thermaux). Chaque parcours de soins se termine par une immersion en piscine d’eau thermale avec le système Sublio.



Syndrome de l’intestin irritable

Le Syndrome de l'Intestin Irritable ou colopathie fonctionnelle est un trouble digestif qui associe douleurs abdominales et troubles du transit. Il touche 10 à 15% de la population française, principalement les femmes. Bien que sans gravité, cette pathologie représente un réel inconfort pour les malades.



Soigner son microbiote à Chatel Guyon

Dans le pays des volcans, la station thermale de Chatel Guyon est spécialisée dans le traitement des maladies de l’appareil digestif. Elle obtient ainsi le titre de « Station thermale de l’intestin » et reçoit des curistes du monde entier venus profiter des soins exclusifs de crénothérapie de la station : la cure de boisson, des soins externes et des soins internes.



Depuis longtemps déjà, nombre d’études ont démontré l’efficacité des cures thermales de Châtel-Guyon sur les troubles digestifs chroniques (colopathie fonctionnelle, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, colites, mégadolichocôlon...) et l’amélioration de la qualité de vie des patients.



Aujourd’hui, Aïga Resort propose un concept médical unique innovant : le thermalisme du

microbiote. Ce concept s’articule autour d’une nutrition personnalisée, d’une approche micronutritionnelle et d’un soin attentif apporté au microbiote intestinal : le tout proposé en complément des soins thermaux.



Pour ceux qui ne disposent pas de 3 semaines, la station a concocté un nouveau programme Mini-cure Bien-être digestif de 6 jours pour se ressourcer au rythme de 4 soins par 1/2 journée grâce à une palette de soins propices au confort digestif.



Le programme prévoit : bain au choix (hors bain de boue), cataplasme abdominal, douche générale au jet, douche locale au jet abdominale, douche sous immersion en piscine et entéroclyse (3 maximum).Pour ce soin une consultation du médecin thermal est obligatoire.



Prendre soin de son ventre à Vichy

Les femmes ne sont pas toujours tendres avec leur ventre. Un désamour qui éloigne malheureusement chacune de cette zone clé du corps, où se logent bon nombre d’émotions et de tensions. Et pourtant, même si cela n’est pas toujours évident : il n’y a que des avantages à se détacher des questions d’apparence pour se concentrer un peu plus sur ce qui se passe à l’intérieur de celui que l’on surnomme « le deuxième cerveau ».



Nombreuses études démontrent que le stress, l’anxiété, la dépression... peuvent aussi être associées à des troubles de la flore intestinale. D’où l’importance de remettre de l’ordre dans son ventre, en misant par exemple sur une mini-cure thermale pour les affections digestives, comme Mini cure Affections Digestives proposée aux Thermes de Vichy. Avec 3 soins par jour ( une douche mixte, une douche sous affusion et un bain d'eauthermale) en quelques jours, le ventre retrouve un bon équilibre.

