Article publié le 11/02/2020 à 01:32 | Lu 29 fois Les Seignors 3ème tome : refusez d'être un senior, devenez un Seignor (BD) Bamboo éditions a publié le 29 janvier 2020, une bande dessinée intitulée Les Seignors 3ème tome (48 pages, 10,95 euros). Vous en avez marre d’être traité de « vieux » ? Vous ne supportez plus les Noëls en famille avec les gamins qui braillent et leurs parents qui vous infantilisent ? Il est temps de choisir un hébergement qui vous corresponde. Rejoignez-les au sein de la première maison de retraite participative et autogérée !

De plus en plus de bandes dessinées mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Récemment, deux « BD seniors » aux antipodes l’une de l’autre ont connu un beau succès en librairie : Les vieux fourneaux (énorme « carton » avec même la sortie d’un film) et L'obsolescence programmée de nos sentiments.



Fin janvier 2020, Bamboo éditions a publié le 3ème tome de la série Les Seignors intitulé Pires que des gosses avec Juan aux dessins et STI et Hervé Richez au scénario de cette bande dessinée décalée ! Entre le tricot, le jardinage, les puzzles et la télé (quand elle marche), vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer dans cette maison de retraite pas comme les autres.



Et grâce aux obsèques qui rythment les semaines, vous êtes assuré de voir sans cesse de nouvelles têtes et de vous faire de nouveaux amis. Déjà le 3ème tome de cette série à succès.













