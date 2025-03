Les Rendez-vous de la Retraite : une semaine à ne pas rater pour préparer sa retraite ! Les acteurs du monde de la retraite se mobilisent pour les seniors du 17 au 22 mars, avec les Rendez-vous de la Retraite. Il s'agit d'une initiative cruciale pour quiconque approche de la pré-retraite : une occasion unique d'obtenir des réponses précises et personnalisées concernant la préparation de cette nouvelle étape de vie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/03/2025





L'objectif ? Clarifier le paysage parfois nébuleux de la retraite et offrir des réponses précises aux questions qui taraudent les futurs pensionnés. Qu'il s'agisse du montant estimé de leurs futures allocations, des démarches administratives ou encore des stratégies d'épargne – aucun sujet n'est laissé au hasard.



Les participants pourront bénéficier d'un accompagnement sur mesure grâce à des experts aguerris : conseillers en assurance retraite, planificateurs financiers et juristes spécialisés seront présents pour éclairer chaque parcours individuel. Ces professionnels mettront leur savoir-faire au service des citoyens désireux de construire un projet de vie post-professionnel solide et réaliste.



Pour ceux qui aspirent à une transition harmonieuse vers leur troisième âge, ces Rendez-vous constituent une opportunité inestimable. Les inscriptions sont déjà ouvertes; il est donc conseillé aux intéressés de réserver leur place sans tarder...



La retraite n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une ère où le temps devient un allié précieux. Les Rendez-vous de la Retraite sont là pour s'assurer que chaque minute compte – avant comme après le grand saut dans cette nouvelle aventure qu'est la retraite.



Pour plus d'informations et pour s'inscrire: rendez-vous sur le site

Cet événement d'envergure, orchestré par la CNAV et l'Agirc-Arrco, se déploie sur tout le territoire français. Une semaine complète ; des ateliers aux conférences ; des conseils personnalisés aux outils pratiques : tout est conçu pour répondre aux interrogations les plus pointues concernant la retraite préparation.L'objectif ? Clarifier le paysage parfois nébuleux de la retraite et offrir des réponses précises aux questions qui taraudent les futurs pensionnés. Qu'il s'agisse du montant estimé de leurs futures allocations, des démarches administratives ou encore des stratégies d'épargne – aucun sujet n'est laissé au hasard.Les participants pourront bénéficier d'un accompagnement sur mesure grâce à des experts aguerris : conseillers en assurance retraite, planificateurs financiers et juristes spécialisés seront présents pour éclairer chaque parcours individuel. Ces professionnels mettront leur savoir-faire au service des citoyens désireux de construire un projet de vie post-professionnel solide et réaliste.Pour ceux qui aspirent à une transition harmonieuse vers leur troisième âge, ces Rendez-vous constituent une opportunité inestimable. Les inscriptions sont déjà ouvertes; il est donc conseillé aux intéressés de réserver leur place sans tarder...La retraite n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une ère où le temps devient un allié précieux. Les Rendez-vous de la Retraite sont là pour s'assurer que chaque minute compte – avant comme après le grand saut dans cette nouvelle aventure qu'est la retraite.Pour plus d'informations et pour s'inscrire: rendez-vous sur le site rdv-retraite.fr ou contactez directement votre caisse régionale. Ne laissez pas passer cette chance: préparez dès aujourd'hui les contours sereins de votre demain.







La rédaction vous conseille < > Les femmes et la retraite : seulement six femmes sur dix la préparent ! L'avenir de nos retraites et la capitalisation : le point de vue de Contribuables Associés