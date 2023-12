Les Petits Frères des Pauvres : ne laissons pas les personnes âgées seules à Noël L’Association Petits Frères des Pauvres peut compter toute l’année mais aussi et surtout à Noël sur la mobilisation de ses bénévoles pour offrir aux personnes qu’elle accompagne des moments festifs. Pour autant, elle encourage aussi chaque citoyen à adopter des gestes solidaires envers les aînés isolés les 24 et 25 décembre.







On le sait, les fêtes de fin d’année, symbole du partage de moments chaleureux avec ceux qu’on aime (famille ou amis) apparaissent plus que jamais comme un moment où la solitude est plus gravement ressentie par les personnes âgées isolées.



Dans ce contexte, et pour que la fin d’année soit une fête pour tous et ne rime plus avec le mot « solitude » pour nos aînés, l’association les Petits Frères des Pauvres œuvre depuis plus de 75 ans à recréer la magie des fêtes de Noël, les 24 et 25 décembre dans une atmosphère festive et conviviale.



Ces moments, toujours empreints d’attentions particulières (repas de fêtes, visites à domicile, cadeaux, surprises…) permettent ainsi à ces anciens souffrant d’isolement, de vieillir le plus sereinement possible, dans l’échange et le partage.



A ce titre, en 2022, 13.500 personnes âgées isolées ont pu participer à l’une des fêtes organisées grâce à l’engagement de près de 7.200 bénévoles de l’association.



En France, 2 millions de personnes âgées sont isolées. Dans cet esprit, l’association invite les citoyens à se mobiliser contre ce fléau, contre l’isolement de nos aînés à Noël à travers une campagne de sensibilisation digitale diffusée sur ses réseaux sociaux du 24 novembre au 31 décembre.



Et pour aider chacun à agir à son échelle, elle propose le kit « Chasseur de solitude » qui permet d’adopter des gestes simples.

Article publié le 13/12/2023 à 02:00 | Lu 140 fois



Dans la même rubrique < > Savoirs, éthique et grand âge : pour en finir avec la mise à l'écart des personnes âgées (livre) Personnes âgées : un site pour tout savoir sur les aides, les démarches et les droits