Article publié le 12/10/2020 à 16:38
Les Maisons de Marianne by Clésence : du nouveau dans l'habitat social senior





Clésence, entreprise sociale pour l’habitat -filiale du Groupe Action Logement- vient d’annoncer le lancement des « Maisons de Marianne by Clésence », une nouvelle forme d’habitat social à destination des seniors réalisée en partenariat avec les Maisons de Marianne. Explications.

On le sait depuis une grosse quinzaine d’années, les nouveaux types d’habitats seniors ont le vent en poupe en France, mais également à l’étranger.



Chaque année, ce sont des dizaines de nouvelles structures qui ouvrent leurs portes pour offrir à ces plus de 60 ans, une alternative entre l’habitat traditionnel et la maison de retraite. Ces deux options ne correspondant pas -ou plus- à leurs attentes.



A l’heure où les résidences seniors dites de nouvelle génération ne répondent qu’à 10% de la demande des seniors, voici une offre intéressante qui arrive sur le marché dans le domaine de l’habitat social.



L’idée ? Fédérer des parcours de vie divers et variés autour d’un projet d’habitat participatif. Telle est la vocation de ce nouveau concept. Ainsi, lors de leur emménagement, au-delà du contrat de location, les résidents s’engagent dans une « Charte du vivre ensemble » qu’ils auront co-écrit ensemble avant d’emménager.



Une première étape pour rompre l’isolement, engager le dialogue entre les générations et favoriser le bien vivre ensemble !



Au sein de ces immeubles, les habitants trouveront également des services, des animations, des conseils, des échanges, le tout, dans une résidence qui se veut « conviviale ». Naturellement, les services proposés au sein des résidences sont adaptés et répondent aux besoins des locataires.



« Les Maisons de Marianne by Clésence sont conçues pour favoriser l'inclusion des locataires et le bien-vivre ensemble. En mutualisant nos compétences, nos savoir-faire et les services, nous avons pour ambition d’offrir un parcours résidentiel adapté aux situations de vie de chacun en répondant au plus près aux désirs des locataires » indique Véronique Binet, directrice du Pôle Logements Thématiques de Clésence.



A ce jour, plusieurs projets ont été lancés sur les communes de Bruay-sur-Escaut, Liévin, La

Ferté Gaucher et Armentières. La première résidence intergénérationnelle labellisée « Les Maisons de Marianne by Clésence » se situera sur la commune d’Armentières.



En construction sur les berges de la Lys, à l’entrée de la ville, le projet se veut à la fois contemporain et appuyé́ sur des matériaux régionaux et traditionnels qui évoquent les caractéristiques architecturales et les matériaux du site historique de la brasserie malterie Motte Cordonnier qui accueillera la résidence.



Cette première résidence Les Maisons de Marianne by Clésence proposera 100 logements et devrait être livrée et inaugurée au 2ème trimestre 2022.









