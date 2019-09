Article publié le 13/09/2019 à 04:52 | Lu 76 fois Les Jardins de Chevreuse : une nouvelle résidence services pour seniors à Châteaufort Le groupe Ovelia vient d’inaugurer sa 11ème résidence services pour seniors à Châteaufort dans les Yvelines. Cette nouvelle adresse est située en plein cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse et dispose de 109 logements. Un cadre de vie idéal pour les seniors retraités.

Les résidences services dédiées aux seniors autonomes et semi-autonomes en quête de lien social et d’un habitat plus adapté se développent à la vitesse grand « V » depuis une dizaine d’années ; avec de nombreux intervenants sur ce marché en pleine expansion.



D’une manière générale, ces résidences qui ont le vent en poupe et offrent confort, services, activités et sécurité, autant de paramètres propices à la sérénité et au bien-vieillir. Une alternative intéressante entre le domicile et la maison de retraite.



Plus que de simples logements, ces résidences sont des lieux de vie ouverts sur le monde où il fait bon vivre et où chacun est libre d’aller et venir et de faire ce qui lui plaît. L’une des dernières en date est celle de Châteaufort dans les Yvelines qui vient d’être inaugurée par le groupe Ovelia.



Située en plein cœur du Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse, cette résidence est une réhabilitation d’anciennes écuries (la réhabilitation d’anciens bâtiments est une grande tendance sur ce marché). Elle offre 109 logements (du T1 au T3) et des espaces dédiés au bien-être (restaurant, piscine intérieure chauffée, salon de coiffure…) et de nombreux services.



« La France compte près de 14 millions de retraités, soit 21% de la population aux besoins, envies et modes de vie spécifiques. Nous sommes fiers chez Ovelia de proposer un cadre de vie sécurisé où bien-être, confort et convivialité sont les priorités. L’ouverture de cette 11ème résidence souligne l’engouement des seniors d’aujourd’hui pour ce concept clé en main » déclare Eric Lapierre, président d’Ovelia (filiale de Vinci Immobilier).











Dans la même rubrique : < > Citivie : du nouveau dans les résidences-seniors avec une première adresse à Béziers Ascenseur : on ne doit pas payer les mêmes charge en fonction de l'étage où l'on vit