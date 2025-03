Les Jardins d'Arcadie : une croissance record en 2024 et de belles ambitions pour 2025 Le groupe Les Jardins d'Arcadie, l’un des principaux acteurs sur le marché des résidences services seniors a conclu l'année 2024 sur une dynamique exceptionnelle avec une croissance soutenue notamment marquée par le rachat des résidences Senioriales, par l’ouverture de nombreuses résidences et par de belles perspectives de développement en 2025. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/03/2025

Cela fait une vingtaine d’années déjà que le concept des résidences services pour seniors a vu le jour. Et, depuis, les différents acteurs du marché, grossissent pour répondre à une demande de plus en plus forte.



Dans ce contexte, Les Jardins d'Arcadie annoncent des résultats très positifs avec une hausse significative du nombre de résidents : 6.646 résidents étaient accueillis en décembre 2024 contre 4.495 en début d’année, soit une croissance de près de 48%. C’est énorme.



Par ailleurs, le parc des résidences est passé de 60 à 91 établissements sur l’année, enregistrant ainsi une augmentation de plus de 51%. Le rachat de 27 résidences Senioriales en 2024 a permis de renforcer l’offre et de dynamiser l’implantation géographique du groupe tout en valorisant un modèle de service adapté aux attentes des seniors autonomes.



Autre point important : le partenariat avec La Poste Immobilier (très actif dans l’habitat senior) a permis de transformer plusieurs anciens Hôtel des Postes en Résidences Services Seniors au cœur de sites historiques exceptionnels.



En 2024, ce partenariat stratégique a ainsi permis l’ouverture des deux premières résidences sur un total de 11, offrant une nouvelle vie à ces espaces tout en répondant à la demande croissante de logements adaptés aux besoins des seniors.



Pour 2025, dix nouvelles ouvertures sont prévues pour renforcer le maillage territorial*. Rappelons que ces résidences proposent à la location des appartements (du studio au T4 selon les résidences) équipés et spécialement aménagés pour offrir un cadre de vie idéal pour bien vieillir.



Au sein de chaque établissement, les résidents peuvent profiter chaque jour d’un ensemble de services : présence 7j/7, système d’appel d’urgence, conciergerie, restauration, animations et services à la personne.



*Châteauroux (36) (en partenariat avec La Poste Immobilier) • Agen (47) • Saint-Palais-sur-Mer (17) • Charleville-Mézières (08) • Romans-sur-Isère (26) 1/3 • Plaisance-du-Touch (31) • Nogent-sur-Marne (94) • Canet-en-Roussillon (66) • Auch (32) (en partenariat avec La Poste Immobilier) • Nantes (44).







La rédaction vous conseille < > Univers Viager Maine-et-Loire : une réponse concrète aux enjeux du vieillissement et de l'investissement immobilier Forum des Seniors Bretagne : présentation d'une "maison bienveillante" grandeur nature