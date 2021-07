Article publié le 21/07/2021 à 01:00 | Lu 31 fois Les Jardins d'Arcadie s'implantent à Antibes





Les Jardins d’Arcadie, société spécialisée dans les résidences services pour seniors depuis 2006 vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle structure depuis le 7 juin dernier, située au 8/10 avenue des Frères Olivier à Antibes (06). En tout, 80 appartements du T1 bis au T3 à la location. Détails.

Alternative à la maison de retraite et solution d’hébergement entre le domicile et les structures médicalisées, cette nouvelle résidence Les Jardins d’Arcadie de Marseille, comme les autres d’ailleurs, a pour ambition d’offrir aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes un domicile mieux adapté à leur âge.



Située en plein centre-ville, à deux pas de la place Général de Gaulle, la résidence permet de

bénéficier de toute l’attractivité d’Antibes, jolie petite ville de la Côte d’Azur, avec les commerces et les services de proximité à quelques minutes. Le Vieil Antibes est à 200 mètres à pied.



Ces logements équipés de rafraichisseurs d’air, proposent une cuisine équipée fonctionnelle, des placards aménagés, une salle d’eau avec douche à l’italienne et barre de maintien et des volets roulants électriques avec commande centralisée. Tous les logements disposent d’un balcon ou d’une terrasse.



La culture est aussi présente grâce aux différentes sorties organisées par les équipes de la résidence. Les locataires peuvent donc profiter des musées, du théâtre, de la médiathèque tout au long de l’année en fonction des activités.



Avec des services incluent dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence du personnel 24h/24, le service de coordination ou encore les animations, cette nouvelle résidence se veut un lieu plein de vie où règnent sérénité, autonomie et liberté.



Et pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a la liberté de choisir, au gré de ses envies, des prestations parmi les services proposés à la carte : restauration, services à la personnes, sorties et animations spécifiques, espace beauté, service de blanchisserie.



Le restaurant (ouvert toute l’année), le salon, la bibliothèque, l’espace multimédia, la salle de fitness ou la terrasse végétalisée sont aussi des lieux propices aux rencontres. Des échanges intergénérationnels et différents partenariats avec la vie associative locale seront organisés pour donner, aux non-résidents de la région, la possibilité de découvrir les activités et d’y participer.



Avec 45 résidences à juin 2021, le groupe envisage la réalisation d’une quarantaine de nouveaux projets à l’horizon 2025. La prochaine ouvrira à Béthune (62) en octobre.



En 2014, la société a signé un partenariat stratégique avec le Groupe Bouygues Immobilier, qui s’est traduit par une prise de participation de 40% dans le capital et par la constitution de structures communes pour la réalisation de nouvelles opérations de promotion immobilière.



Exemples de tarifs TTC pour une redevance mensuelle en séjour permanent

T1 bis, de 26 à 39 m², à partir de 1 661 euros TTC/mois

T2, de 40 à 51 m², à partir de 1988 euros TTC/mois

T3, de 57 à 68 m², à partir de 2 885 euros TTC/mois



Le forfait hébergement comprend le loyer, les charges locatives (eau, chauffage, assurance habitation et taxe d’ordures ménagères), les charges de services spécifiques au fonctionnement d’une résidence

services seniors et le forfait téléassistance pour une personne qui inclut un système d’appel d’urgence,

une assistance assurée par une présence 24h/24, 7j/7.









