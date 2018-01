Article publié le 09/01/2018 à 06:02 | Lu 105 fois Les Français et leurs weeks ends : plus de place à la famille Le spécialiste des vacances Center Parcs -qui célèbre cette année ses cinquante ans- a demandé à l’institut BVA de réalisé un sondage sur les relations que les Français entretiennent avec leurs week-ends. En voici les grandes lignes.

Il ressort de ce nouveau sondage* de Center Parcs, que la famille reste au cœur des préoccupations des Français. Ainsi, 42% espèrent que leurs futurs week-ends seront principalement l’occasion de passer du temps en famille, mais aussi d'avoir accès à plus de découvertes pour un tiers (34%), voire pour un quart des sondés, que leurs fins de semaine soient plus orientées « nature ».



Autre point saillant de cette enquête : quand on interroge nos compatriotes sur leur état d’esprit en revenant d’un week-end en famille, une très large majorité (89%) se dit heureuse et décontractée (82%).



Pour plus des trois-quarts (79%), c’est également un excellent moyen de renforcer les liens intergénérationnels. Sans trop de surprise, moins de 10% se disent stressés, ce qui montre bien que ce type de week-end permet de décompresser et de se détendre.



Pour l’organisation de leurs week-ends de 2018, un Français sur deux s’y prendra à l’avance… mais seul un gros quart (26%) laissera plus de place à l’improvisation et s’y prendra à la dernière minute.



Enfin, la moitié de Français a le sentiment de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille proche. Près d'un français sur quatre (26%) déclare même ne pas profiter pleinement de ses fins de semaines. Au fait, vous faites quoi de beau le week end prochain ?



*Sondage réalisé par l’institut BVA pour Center Parcs du 18 au 19 décembre auprès d un échantillon de 1199 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.