Les Doyens : des radios vintage remise en état et au son du jour !

Cette année Les Doyens proposent une toute nouvelle collection d’anciens postes TSF restaurés et modernisés en enceinte Bluetooth. A ce titre, l’e-shop de la marque propose sur son site Internet toute une collection qui devrait ravir les collectionneurs. Précisons que cette entreprise prend également en charge les postes TSF des particuliers pour les remettre au son du jour.

Que l’on soit fan de décoration vintage ou féru d’histoire, les anciens postes radio TSF prennent une place importante dans notre patrimoine culturel. Surtout auprès des seniors chez qui ils évoquent une époque où le poste de radio trônait au centre du foyer, émettait des informations cruciales, des émissions culturelles et familiales autour desquelles toute la famille aimait se réunir…



Naturellement, l’arrivée de la télévision dans les foyers et la modernisation des postes radio ont renvoyé les postes TSF au grenier. Aujourd’hui, il sont devenus des objets rares, collectors même, que l’on aime détourner en objet décoration pour une ambiance vintage et authentique.



Qu’il ait été chiné au hasard d’une brocante ou découvert dans le grenier des grands-parents, il a aujourd’hui de nouveau toute sa place dans nos intérieurs. Mais par contre, quel dommage qu’il ait perdu son usage d’origine !



Depuis 2018, l’entreprise Les Doyens créée par Guillaume Alday, un Bordelais passionné de musique et de vintage depuis toujours, modernise ces objets précieux en véritables enceintes Bluetooth à la pointe de la technologie afin qu’ils reprennent leur place au centre de nos vies, comme avant.



Les Doyens proposent une solution de sonorisation unique à partir d’authentiques postes radio des années 1920’ à 1960’ rénovés et reconditionnés en enceintes puissantes et modernes. Cette solution est composée d’un amplificateur haute-fidélité classe D et Bluetooth 5.0 APTX-HD ainsi que de nouveaux haut-parleurs. L’ensemble du processus est effectué de façon artisanale en France dans son atelier de Bordeaux.



Les postes radio sont nettoyés et démontés pièce par pièce afin de les rénover minutieusement de fond en comble. Les pièces d’origine extraites des postes ne sont pas jetées. Elles sont remises en circulation auprès de collectionneurs à la recherche de pièces détachées.



En ce début d’année, l’entreprise propose toute une gamme de nouveautés à acquérir pour embellir son intérieur d’une pièce unique et authentique tout en profitant de la qualité d’écoute de nos jours. Du modèle DAHG de 1936 au modèle Océanique Pilote de 1958 en bakélite en passant par le majestueux Sonneclair Sélection2 de 1951 ou encore le célèbre Radiola RA 45A, tout le monde trouve son bonheur.



Chacun des postes radio TSF chinés par Les Doyens fait l’objet d’une sélection stricte basée sur l’authenticité, l’état global et de conservation ainsi que des matières. L’objectif est de proposer des radios plus belles les unes que les autres en révélant leur potentiel esthétique.



Une fois la rénovation effectuée, le poste radio TSF est doté de son tout nouveau système audio.

Le tout connecté aux boutons d’origine en façade pour l’allumage et le réglage du volume afin de délivrer une véritable expérience d’écoute vintage.



Pour le plus grand bonheur des yeux, les restaurateurs rétablissent également l’éclairage d’origine ainsi que l’œil magique d’époque (l’indicateur visuel d’accord et de qualité de réception situé sur la façade du poste).



Les postes radio TSF profitent d’une seconde jeunesse tout en conservant leur authenticité. Il est alors possible de profiter d’une écoute dernière génération avec connexion sans fil simple et rapide. Néanmoins, pour les amateurs de filaire, une entrée audio Jack 3.5 mm est également intégrée.







