Les Carmes de Haut-Brion s'offre un luxueux écrin pour ses vins

Article publié le 29/03/2022





Plus que toute autre région viticole, le bordelais sait mettre en avant la mise en scène de ses vins. Des chais édifiés par des architectes star à la renommée internationale, des hôtels cinq étoiles pour recevoir les amateurs internationaux et aussi, des objets destinés à mettre en valeur les flacons les plus prestigieux.

Dans cette continuité, le château Les Carmes Haut-Brion vient de créer un écrin pour présenter avec élégance ses vins les plus prestigieux. Une idée développée par Guillaume Pouthier, l’œnologue, et Patrice Pichet, le propriétaire.



Baptisé Elements, cet « objet » se présente comme une sculpture en bois de chêne français utilisé pour la conception des barriques du château et qui évoque une coque de bateau renversée.



Patrice Pichet précise d’ailleurs : « la conception de cet objet unique est dans la droite ligne de l’hommage rendu en 2019 par le Château Les Carmes de Haut-Brion à un contenant emblématique de Bordeaux : la Marie-Jeanne. Ses formes épurées incarnent l’élégance et la finesse des vins du Château les Carmes Haut-Brion. Il s’inscrit dans la modernité de son temps tout en étant résolument attaché à la transmission d’un savoir-faire séculaire et au partage d’un art de vivre à la française. »



Elements est disponible en trois versions prévues pour recevoir des flacons différents : Elements VI édité à 600 exemplaires contient 6 bouteilles de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Elements III édité à 150 exemplaires reçoit trois magnums de 2017, 2018 et 2019. La dernière version (250 exemplaires) renferme deux double magnums de 2018 et 2019.



Chaque Elements est vendu… 8.000 euros chez The Wine Merchant à Bordeaux.



