Article publié le 28/09/2021 à 09:38 | Lu 128 fois Les 365 lois de l'amateur de whisky (livre)





Régulièrement, Christine Lambert nous régale d’un de ces ouvrages didactiques où, d’une façon claire et précise, elle nous remet dans le droit chemin de la dégustation. Aujourd’hui, avec Les 365 lois de l’amateur de whisky, ce sont quelques idées reçues qui sont battues en brèche et quelques pendules qui sont remises à l’heure.

Publié chez Dunod, une maison qui ne fait pas dans la fantaisie, cet ouvrage se lit et s’abandonne au gré de ses envies. On le reprend pour aborder une autre des 285 « lois » en ayant zappé quelques pages en se jurant de revenir en arrière très bientôt.



On ne manquera surtout pas les 80 fiches conseils sur les whisky sélectionnés par l’auteure (mieux que autrice). De l’humour, de l’insolence et de la culture, voilà les trois ingrédients qui ont servi de base à ce guide dont les conseils s’adressent tout autant aux amateurs qu’aux professionnels.



Présenté en six grands chapitres -Comprendre le whisky, La fabrication du whisky, Choisir et acheter, Déguster le whisky, Culture whisky, Conserver Collectionner Partager- ce guide sérieux qui ne se prend pas au sérieux et a été réactualisé se lit comme une gourmandise.



Quant à la sélection finale de 80 flacons, elle est parfaitement documentée et vient enrichir notre culture. Voilà un excellent cadeau de Noël à offrir à tous vos amis qui se piquent d’être des connaisseurs en spiritueux.



Joël Chassaing-Cuvillier



Les 365 lois de l’amateur de whisky par Christine Lambert chez Dunod.







