Leroy Merlin : une enseigne qui s'engage dans l'adaptation des salles de bain des seniors

En ce début d’année 2021, une opération de communication est mise en place dans six magasins de l’enseigne en France*. Accueillis par des conseillers, les clients en recherche de solutions d’adaptation de leur logement sont accompagnées pour réaliser leur projet, ce, sans avance de frais.



Par exemple, le fait d’adapter sa salle-de-bains permet de retrouver de l’autonomie quand on perd en mobilité. Pour les ainés, cela passe par de petits ou grands changements dans cette pièce qui reste, rappelons-le, l’une des plus « dangereuses » du domicile.



Ainsi, remplacer sa baignoire -certes bien agréable- par une douche à l’italienne ou un receveur extra-plat et antidérapant, facilite la liberté de mouvement et permet d’entrer et sortir de la douche sans

avoir de marche à franchir. Ce qui in fine, réduit fortement les risques de chute !



Par ailleurs, ajouter des barres d’appui dans la douche ou près des WC permet de se maintenir debout ou se relever plus aisément tout en évitant, là aussi, les chutes. Installer un siège de douche pour faire sa toilette en position assise, en toute sécurité, peut s’avérer également très utile avec l’âge…



Idem pour la pose d’un lavabo ergonomique à bonne hauteur ou d’un plan vasque avec éventuellement un siège pour s’asseoir devant quand on se prépare. On peut également installer un siphon calorifugé pour éviter de se brûler et installer un miroir orientable pour s’adapter à la position assise ou debout ou encore, changer le sol pour opter pour un carrelage anti-dérapant.



L’idée de cette campagne de communication est de permettre aux clients de ne pas avancer les frais d’adaptation et de bénéficier du remplacement de leur baignoire par une douche adaptée à leurs besoins pour 0 euro**.



L’aide d’Action Logement pour adapter sa salle de bains est réservée aux retraités du secteur

privé âgés de plus de 70 ans (secteur agricole compris) et aux salariés ou retraités d’une entreprise

du secteur privé en perte d’autonomie (secteur agricole compris) mais qui ne perçoivent pas

l’allocation personnalisée d’autonomie.



Elle est attribuée sous conditions de ressources pour un aménagement de la résidence principale, dans le parc privé, et être situé en France (y compris départements d’Outre-Mer). Cette aide est accessible aux locataires ou aux personnes hébergées chez leurs enfants ou petits-enfants.



Les travaux doivent être effectués par un professionnel certifié pour obtenir la subvention d’Action Logement. Cela permet de bénéficier de la garantie décennale sur la pose et une garantie de 2 ans sur les produits.



Pour monter le dossier de demande d’aide, il suffit de fournir : une copie de la pièce d’identité ; un justificatif de revenu (avis d’imposition) ; un justificatif de situation personnelle (relevé de pension de retraite par exemple) et un justificatif pour votre logement : taxe foncière, bail ou attestation d’hébergement…



*Les magasins participants sont : Merlimont, Maizières Lès Metz, Valenciennes, Lyon Tassin, Bordeaux Mérignac, Grenoble.

**Sous réserve d'éligibilité.