Article publié le 26/11/2021 à 01:00 | Lu 39 fois Legrand Care : assistance à l'autonomie et santé connectée





L’entreprise française Legrand, l’un des spécialistes de l’assistance à l’autonomie et de la santé connectée poursuit sa stratégie de développement dans le domaine en lançant la marque « Legrand Care ». Explications.

D’ores et déjà numéro 2 en Europe de l’assistance à l’autonomie, l’entreprise française Legrand souhaite se renforce dans le domaine de l’assistance à l’autonomie et de la santé connecté en tirant « pleinement parti des synergies entre les différentes catégories d’offres existantes ».



Dans la pratique, ce lancement reflète la volonté de l’entreprise de poursuivre et de renforcer l’accompagnement des personnes fragiles ou fragilisées dans toutes les étapes de leur vie, en les aidant notamment à rester le plus longtemps possible à leurs domiciles, en veillant à leur sécurité à celle de leur entourage.



A ce titre, le groupe propose par exemple, des solutions de télésanté et des systèmes en réseaux pour

les maisons médicalisées. Elles offrent toutes un accès simplifié aux fonctions du bâtiment et

permettent de faciliter les relations avec l’environnement social.



A cette occasion, Benoît Coquart, directeur général de Legrand a déclaré : « l’alliance des cinq marques existantes en une seule, va ainsi concentrer la force de chacune d’entre elles et plus de 40 ans de connaissances et accompagner le développement mondial de Legrand sur ce marché prometteur. »



Legrand Care résulte du regroupement des marques qui composent les activités « Assisted Living and Healthcare (AL&HC) » dédiées au développement et à la commercialisation de solutions connectées pour l’assistance à l’autonomie et la santé. Désormais, les cinq marques européennes de premier plan (Intervox, Tynetec, Aid Call, Jontek et Neat) seront regroupées sous une marque mondiale « Legrand Care ».









Dans la même rubrique < > Lily by Linkia : aidant numérique interactif pour ainé en perte d'autonomie Le Dossier Social Partagé SIPAD : 100% digitalisé, sécurisé et évolutif